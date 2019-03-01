01.03.2019 09:10 346

Россиянам будут выдавать сертификаты на обучение цифровым навыкам. На первом этапе их получат пять тысяч человек. Это, конечно, капля в море, но надо с чего-то начинать.

Каждый второй житель страны хочет улучшать свои знания в сфере ИТ, показал опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ совместно с АНО "Цифровая экономика". Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере.

В тоже время желание учиться демонстрировали в основном относительно молодые люди — до 45 лет. Более возрастные респонденты к улучшению своих цифровых навыков стремятся уже не так активно. Персональные цифровые сертификаты — это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами таких компетенций, как базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах.

У россиян появится возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе персональных профилей. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или очно, обратившись в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа.

Как рассказали "РГ" в АНО "Цифровая экономика", для получения сертификата нужно будет направить электронную заявку специализированному оператору и при желании пройти тестирование для формирования персонального профиля компетенций. Сделать это в 2019 году смогут жители регионов, выигравших заявку на апробацию системы, а впоследствии и все остальные.

Юлия КРИВОШАПКО