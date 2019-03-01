01.03.2019 09:30 327

К середине января следующего года федеральные власти и Банк России должны разработать меры для снижения ставки по ипотеке до 8 процентов. Такое поручение дал президент страны.

Задача непростая. Начиная с осени, ставки по ипотеке пошли на повышение. Средняя ставка по итогам 2018 года составила 9,6 процента. Сегодня же предложения банков находятся уже на уровне 10-11 процентов. За год кредиты на приобретение жилья подорожали на 1-1,5 процента. Однако это не означает, что задача невыполнима, говорит Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". В ближайшей перспективе снижение ставки до 8 процентов возможно по отдельным банкам. "Нельзя исключать, что они в рамках каких-то программ и акций с застройщиками могут предлагать по ограниченному перечню объектов недвижимости ставки ниже рынка", — считает Михаил Доронкин.

Процент по ипотечным кредитам в целом по рынку зависит от ключевой ставки Банка России. Сейчас она находится на уровне 7,75 процента. Соответственно, банки не могут занимать у ЦБ или на межбанковском рынке средства под такой процент, чтобы затем выдавать своим клиентам ипотеку под 8 процентов. Для выполнения поручения президента ключевая ставка должна находиться на уровне 5-6 процентов, посчитали эксперты.

По их мнению, сейчас это кажется проблематичным, но в двухлетней перспективе выглядит вполне реалистичным.

"Сегодня ставки выдачи по новым кредитам близки к 10 процентам и очевидно, что для выполнения поручения президента должно произойти сильное снижение — на 2 процента. На горизонте двухлетнем такой вариант можно рассматривать, но лишь при условии стабильной макроэкономической ситуации", — говорит Михаил Доронкин.

В ближайшие месяцы эксперты не видят оснований для снижения стоимости ипотеки, но и для резкого роста тоже.

"Мы не ожидаем снижения ипотечных ставок в среднесрочной перспективе, скорее речь идет о стабилизации либо об умеренном росте в пределах 0,5-1 процента, — говорит Михаил Доронкин. — Многое будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и от дальнейшей динамики ключевой ставки Центробанка".

Правда, для отдельных категорий заемщиков низкие ставки уже скоро станут реальностью — ипотека для семей с двумя и более детьми будет выдаваться под 6 процентов на весь срок кредитования.

"В текущих экономических условиях снижение ставок по ипотеке для остальных заемщиков возможно, только если власти начнут субсидировать ставку, как это происходило в 2015-2016 годах", — считает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group.

Сегодня все больше людей торопятся брать ипотеку, так как опасаются дальнейшего роста ставок. В первом полугодии 2019 года 20 процентов покупателей жилья в новостройках выйдут на сделку, опасаясь повышения процентов по кредитам, сообщили "РГ" в Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость.

Новости о росте или снижении ставок способны изменить спрос. Некоторые заемщики могут подождать более благоприятных условий, но не в этой ситуации. Снижение ставки обещано в долгосрочной перспективе. А при покупке жилья время имеет значение. "Приобретение жилья — это не праздная покупка для россиян. Как правило, покупка квартиры, тем более в ипотеку, сопряжена с необходимостью в этом", — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Самыми частыми причинами улучшить жилищные условия становится рождение детей, необходимость переезда. В таких условиях необходимость решить квартирный вопрос подгоняет с решением. А если находится отвечающий всем требованиям объект, то люди чаще всего не откладывают сделку ради будущей выгоды. Поэтому ситуация на рынке и ожидания более дешевой ипотеки вряд ли заставит потенциальных покупателей жилья изменить свои планы и ждать, когда кредиты начнут выдавать под 8 процентов.

Тем не менее многие заемщики, которые выходят на сделки сейчас, могут воспользоваться возможностью снизить ставку по кредиту в будущем. Никто не мешает им воспользоваться рефинансированием, когда процент снизится до 8. Эксперты советуют прибегать к перекредитованию только в случае, когда потенциальная выгода составляет 2 и более процента по кредиту, таким образом сегодняшние кредиты будут полностью соответствовать этим условиям.

Ирина ЖАНДАРОВА

