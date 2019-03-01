01.03.2019 09:40 345

В 2018 году российские инвесторы вложили в фондовый рынок рекордную сумму — более 1 трлн рублей. Общий объем средств на брокерских счетах, без учета индивидуальных инвестсчетов (ИИС), составил по итогам года 1,5 трлн рублей. Общая сумма средств на фондовом рынке превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в подготовленном НАУФОР обзоре по итогам опроса брокеров и управляющих компаний. Годом ранее россияне разместили на брокерских счетах 700 млрд рублей, а в 2016 году — лишь 310 млрд рублей.

Приток средств на фондовый рынок подстегнул активность и в ИИС, хотя и в меньших масштабах. Всего, по данным Московской биржи, которые приводит НАУФОР, за 2018 год россияне открыли 297 000 ИИС у брокеров и 83 000 — в доверительном управлении. На счетах обоих типов клиенты разместили 80 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В результате сумма размещенных на ИИС средств превысила 120 млрд рублей.

Впервые за три года значительно снизилась доля «пустых» брокерских ИИС — с 72% в 2017 году до 54,5% по итогам 2018 года. Возможность открывать инвестсчета появилась у россиян в 2015 году. По итогам 2016 года 75% этих брокерских ИИС не были зафондированы (то есть оставались пустыми).

Причины всплеска

Всплеск инвестиционной активности в России участники рынка объясняют по-разному. По мнению партнера и управляющего директора блока по работе с частными клиентами «АТОН» Андрея Ревенко, в первую очередь этому способствовали низкие ставки по депозитам, которые вынудили инвесторов активнее искать альтернативы. «Кроме того, это был уже четвертый год действия программы индивидуальных инвестиционных счетов. Очевидно, популярность инструмента растет, и все больше граждан использует его для личных накоплений», — добавляет Ревенко.

Росту вложений могло способствовать и быстрое развитие цифровых каналов выхода на фондовый рынок. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, основным драйвером выступил высокий интерес крупных банков к фондовому рынку. «В течение всего 2018 года они развивали свои продуктовые сервисы и онлайн-услуги. Банки работают над тем, чтобы предложить своим вкладчикам альтернативы депозитам», — пояснил он. Эта точка зрения подтверждается статистикой Московской биржи, согласно которой более 70% брокерских счетов в 2018 году были открыты дистанционно, в режиме онлайн.

Частные инвесторы пришли на рынок благодаря двум игрокам — Сбербанку и Тинькофф Банку, подтверждает инвестиционный советник «Алор Брокер» Евгений Корюхин. В прошлом году Сбербанк запустил сервис инвестиций для частных клиентов, а Тинькофф Банк перезапустил свою инвестиционную платформу. По словам Корюхина, вместе эти банки привлекли в прошлом году порядка двух третей новых розничных инвесторов и их средств.

ИИС с подвохом

Рост числа зафондированных брокерских ИИС вряд ли связан с повышением доверия к инструменту, считает Евгений Корюхин. По мнению эксперта, изменение показателя, скорее всего, обусловлено желанием клиентов получить налоговую льготу, а не стремлением инвестировать.

«В прошлом году по многим счетам прошел минимальный период владения. И участникам рынка пришлось пополнить счета, чтобы получить налоговый вычет», — объясняет он.

По закону налоговый вычет в размере 13% от суммы взноса до 400 000 рублей можно получить после трех лет после открытия счета. Таким образом, пополнив его в 2018 году впервые, уже в 2019 году инвестор мог получить налоговый вычет, не «запирая» свои деньги на три года, поясняет Корюхин.

Алексей Тимофеев смотрит на ситуацию более оптимистично. По его мнению, «пустых» счетов становится меньше, потому что инвесторы, наконец, рассмотрели все прелести ИИС и захотели им воспользоваться.

«Так случается, что люди открывают счета, но не сразу решаются разместить на них средства. Однако доля зафондированных счетов растет, и это значит, что ИИС начинают работать, а открытие пустых счетов, которое проводилось в рамках каких-то программ борьбы за лидерство, реализации каких-то KPI, уходит в прошлое», — говорит он.

Как ранее сообщал Forbes , некоторые брокеры открывали своим клиентам по несколько ИИС, хотя это и запрещено правилами. Основной причиной задвоения счетов участники рынка называют агрессивные продажи, когда клиентам навязывают открытие счета вместе с другой услугой.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

