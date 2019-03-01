01.03.2019 09:50 385

Выплаты в рамках перерасчета пенсий неработающих пенсионеров должны быть проведены до 1 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проведенная в начале года индексация пенсий, за счет которой государство обещало повысить их в среднем на одну тысячу рублей, для части пенсионеров стала разочарованием. Это касается тех, кто получает социальную доплату, положенную в случаях, если пенсия недотягивает до уровня прожиточного минимума в регионе. Индексация просто "съела" — частично или полностью — соцдоплату, и фактическая прибавка к прошлогодним выплатам оказалась куда ниже обещанной. Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин потребовал восстановить справедливость и вернуть людям положенное.

Вчера на заседании правительство рассмотрело и одобрило поправки в Закон "О государственной социальной помощи", которые меняют систему расчета пенсионных выплат. "Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона и только потом будет проводиться индексация пенсий, — пояснил Медведев. — В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году".

В кабинете министров ожидают, что изменения в законодательство Госдума одобрит в весеннюю сессию. Тогда пенсии пересчитают задним числом — с 1 января — и деньги будут выплачены не позднее 1 июля. Перерасчет коснется более четырех миллионов пенсионеров. На это, заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, потребуется почти 19 млрд рублей.

Также на заседании Дмитрий Медведев сообщил об утверждении порядка формирования списка промышленных предприятий, которые получат господдержку на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности. "Это позволит на более выгодных условиях предоставлять кредиты компаниям, которые реализуют такие программы", — подчеркнул он. В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" планируется заключить 320 соглашений о поддержке программ конкурентоспособности в промышленности.

В перечень отберут наиболее эффективные с точки зрения экспортного потенциала и объема требуемого финансирования предприятия. Они смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование соответствующих экспортных кредитов. Также будут финансироваться проекты по организации российских производств за рубежом и экспортно ориентированных производств на территории России.

Субсидии из федерального бюджета правительство направит в банки для компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и другим инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Государство возьмет на себя оплату 4,5% годовых по кредиту. "Это значительный процент, который удешевит стоимость денег и для инвесторов в такие производства, и для покупателей российской продукции", — считает вице-премьер Дмитрий Козак. При этом предприятия должны будут самостоятельно выбирать банки, исходя из выгоды условий кредитования. На субсидирование правительство направит 12,5 млрд рублей.

Владимир КУЗЬМИН