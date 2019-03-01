01.03.2019 10:00 289

Согласно документу, россияне, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получат отсрочку платежей по ипотеке на шеть месяцев. В течение этого периода банки не смогут применять санкции за неуплату по долгу или обращать взыскание на жилье.

На отсрочку смогут рассчитывать заемщики, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II группы, временно нетрудоспособные в течение двух месяцев, а также те, чей семейный доход снизился более чем на 30%. Обращение об отсрочке банки должны будут рассматривать в течение пяти дней.

Хватит ли шести месяцев на то, чтобы человек решил свои финансовые проблемы? На вопрос отвечает один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Мы смотрели практику сложившуюся, когда люди теряли работу, и определили, что на поиск работы в среднем необходимо 3-4 месяца. И вот исходя из этого средне сложившегося срока как раз и определили, что полгода это в принципе достаточный срок для того, чтобы решить свои жизненные обстоятельства, найти работу и приступить к нормальной оплате ипотечного кредита.



— Будут ли заемщики массово обращаться за реструктуризацией ипотеки?

— Я думаю, нет, поскольку не все попадают в эти жизненные обстоятельства, и надо же подтвердить документами, что вы либо потеряли работу, либо стали нетрудоспособным, либо доходы ваши снизились более, чем на 30%. Это не закон, который прощает выплаты по ипотечному кредиту. Это закон, который предоставляет отсрочку по платежам. Возможно, это будут тысячи обращений, но у нас ипотечных кредитов только в прошлом году было выдано больше миллиона. Поэтому я думаю, что законопроект нужен. Но что он какой-то ущерб нанесет банковской системе, как некоторые заявляют, очевидно несправедливо.

Во время ипотечных каникул заемщик сможет либо приостановить исполнение своих обязательств, либо уменьшить размер платежей. На один ипотечный кредит получить такую отсрочку можно только единожды. Как это отразится на банках? Говорит независимый эксперт Галина Костышева.

Галина Костышева

независимый эксперт

«Для банка это реструктуризация задолженности, что влечет за собой изменение категории качества ссуды, а также повышение размера резервирования. То есть для банка в данном случае все-таки эта инициатива не совсем пройдет бесследно. Банк должен будет резервировать ссуду, нести убытки по этому поводу. Возможно, банки более детально будут смотреть на заемщиков, понимая, что возможна отсрочка. Или, соответственно, закладывать это в ставку, например, как некий риск. Поэтому последствия могут быть».

Ставка по ипотеке вряд ли опустится до 8% в этом году, этот уровень может быть достигнут в следующем. Такое мнение высказал глава «Сбербанка» Герман Греф.

Кроме того, по словам директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, не исключено введение дополнительных ограничений по использованию потребкредитов для первоначального взноса по ипотеке.

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ

