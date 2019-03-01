01.03.2019 10:10 366

Максимальная сумма налогового вычета с инвестиций физлиц в ценные бумаги может быть увеличена. Такие предложения обсуждает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев журналистам.

Сейчас размер вычета со взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС, брокерский счет с льготами для граждан) ограничен 52 тысячами рублей в год (13% с внесенных 400 тысяч). Вычеты призваны сделать рынок ценных бумаг полноценной альтернативой банковским депозитам.

По мнению Тимофеева, институт ИИС доказал свою работоспособность и имеет право на развитие. "Почему бы не сделать так, чтобы по истечении пяти лет (с открытия счета) налоговый вычет предоставлялся бы уже, например, с 600 или 700 тысяч рублей, а после истечения 7 или 8-10 лет — на весь миллион ежегодно", — предлагает Тимофеев. Это бы заставляло людей поддерживать средства на ИИС как можно дольше, рассчитывая на все большую сумму, подлежащую изъятию из налогооблагаемой базы, объясняет он.

В минфине не прокомментировали такую возможность, сославшись на то, что это предложение в ведомство еще не поступало. Если оно будет поддержано, первыми расширением льгот воспользуются те, кто открыл ИИС сразу после запуска этого инструмента в 2015 году.

В первую очередь НАУФОР намерен добиваться более привлекательных и гибких условий по второму типу налогового вычета, доступному владельцам ИИС — на полученный доход от размещенных на счете ценных бумаг. Он подходит для инвесторов, готовых идти на риск ради максимальной прибыли, а также для тех, кто не имеет налогооблагаемых доходов. Сейчас его выбирает незначительное меньшинство владельцев ИИС.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет нужно как можно раньше

Чтобы исправить этот дисбаланс, для вычетов на доход Тимофеев предлагает увеличить сумму ежегодного взноса на ИИС с 1 миллиона до 2,5 миллиона рублей в год, допустить частичное изъятие средств с последующим возвратом в пределах трех лет, а также разрешить вносить на ИИС одномоментно всю сумму, которую инвестор мог бы внести за три года (то есть до 7,5 млн рублей).

По данным исследования НАУФОР, за прошлый год физлица удвоили средства, размещенные на фондовом рынке — они превысили два триллиона рублей (вклады граждан превысили 21 триллион). Удвоилось количество брокерских ИИС (до 598 тысяч), более чем в полтора раза (до 45%) выросла доля счетов, на которые заведены активы, в результате сумма средств на ИИС выросла почти в три раза, до 120 миллиардов рублей. Этим успехам способствовала конъюнктура 2018 года, когда в первой половине года ставки по банковским депозитам снижались, делая все более привлекательными даже самые низкодоходные ценные бумаги, а во второй половине года открылись хорошие возможности заработать на акциях. Сейчас рыночная ситуация изменилась, однако, прогнозирует Тимофеев, тенденция к массовому перетоку вкладчиков на фондовый рынок продолжится, поскольку на него стали активно привлекать своих клиентов крупнейшие банки.

В структуре активов, размещенных на ИИС, преобладают российские акции (28%), ОФЗ (20%) и корпоративные облигации (11%), на паи ПИФ и ETF приходится по 2-3%, а 20% — денежные средства, в том числе валюта, в основном это зафиксированная прибыль. Распределение вложений, по оценке Тимофеева, говорит о рациональном поведении массовых инвесторов, при этом 95% из них самостоятельно управляют своими портфелями.

Игорь ЗУБКОВ

