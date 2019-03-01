01.03.2019 10:20 354

Как россияне отстаивают права

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил итоги опроса (есть у РБК), посвященного теме профсоюзов.

При нарушении трудовых прав российские работники в первую очередь меняют место работы (7%), жалуются начальству (6%), идут в суд (3%). Лишь 2% респондентов обращались в профсоюз или совет трудового коллектива, еще столько же начинают меньше работать. По 1% респондентов в подобных случаях использовали личные связи, отстаивали свои права силой, давали деньги и подарки, выходили на митинги и другие акции протеста. Ни к каким способам отстаивания своих прав не прибегали 6%. Более 55% заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав.

К работе профсоюзов россияне относятся скорее скептически: 53% считают, что они не помогают защищать трудовые права, 30% — что скорее помогают.

82% опрошенных считают, что профсоюзы в России не играют значительной роли (из них 40% говорят о незначительной роли и 42% — и вовсе об ее отсутствии).

В то же время среди россиян выражен запрос на появление профсоюзов: 71% говорит о необходимости их работы в современной России. Каждый второй (52%) опрошенный считает, что профсоюзы могут работать эффективно; 37% с этим не согласны.

Почему не верят в профсоюзы

«Отвечая утвердительно на вопрос о том, нужны ли профсоюзы, современные россияне не имеют в виду классические профсоюзные организации с месткомами и взносами, путевками и лидерами», — уточняет директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. Такой ответ он считает одним из проявлений запроса на защиту трудовых прав без особой надежды на эффективную коллективную защиту.

Львов отмечает, что подстраховка в виде профорганизаций россиянам нужна больше для самоуспокоения. Причиной кризиса профсоюзов он считает не их плохую работу, а особенности современного общества, в котором профессиональная идентичность «не предполагает солидарности». Индивидуальная защита прав с участием госорганов или профессиональных юристов часто эффективнее коллективного действия, а интересы работодателей и работников скорее совпадают, а не сталкиваются, полагает Львов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос ВЦИОМ отражает реально положение дел: активность в современной России профсоюзы проявляют лишь спорадически, в отдельных регионах, не ведя при этом системной работы по защите трудовых прав и улучшению положения работников, заявил РБК политолог Николай Миронов. Государство защищает интересы крупных бизнес-корпораций, и все постсоветское время велась работа по уменьшению роли профсоюзов, по их приручению, считает эксперт.

«Власти не нужны организованные социальные и трудовые протесты, его задача, наоборот, раздробить их, — полагает Миронов. — В результате длительной политики «купить или убить» профсоюзы ослабели, стали больше походить на декорации, сосредоточились скорее на небольших точечных акциях и паллиативных инициативах, чем на действительно системной и масштабной работе». Дефицит сильных профсоюзов приводит к невыплатам зарплат и сокращениям, а небольшим стихийным профсоюзам сложно противостоять крупным работодателями, заключил политолог.

Неуверенность россиян в эффективности профсоюзов связана с тем, что чаще всего они рассматривают их как некую внешнюю организацию, никак не связанную с ними, сказал РБК вице-президент Конфедерации труда России и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Депутат настаивает: профсоюз — это организация самих трудящихся и представление о нем как о юридической конторе, «куда работник обратится — и придет к директору суровый человек, после чего всем поднимут зарплату», не соответствует действительности. Для усиления профсоюзов необходимо прежде всего повышение уровня самоорганизации работников, заключает Шеин.

Владимир ДЕРГАЧЕВ, Валерий РОМАНОВ