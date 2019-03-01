01.03.2019 11:00 318

Рубль в пятницу утром умеренно дорожает с оглядкой на заметный рост нефтяных котировок, а против него выступает фактор начала месяца, когда экспортеры сокращают свое присутствие на рынке, что может усилить негативное влияние валютных интервенций ЦБ.

"Сегодня рост цен на нефть может вернуть курс российской валюты ближе к 65,50 за доллар", — полагает Дмитрий Полевой из РФПИ.

В фокусе внимания остается тема санкций против РФ, ушедшая в тень после публикации очередного ограничительного законопроекта США, а также развитие ситуации с торговой сделкой между Вашингтоном и Пекином.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,80, и рубль набирает 0,2 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.15 МСК была вблизи отметки 74,82, и здесь рубль набирает четверть процента.

Нефть марки Brent набирает более одного процента с начала дня на фоне сокращения добычи ОПЕК, и баррель оценивается в $67,02.

Доллар США на глобальных рынках показывает минимальные изменения в паре с евро ($1,1368), но растет против корзины из 6 валют (96,30) и японской иены (111,78) после вчерашней сильной публикации ВВП США за четвертый квартал.

Среди валют сырьевого и развивающегося сегментов с начала дня нет ярко-выраженной динамики, и котировки остаются в достаточно узких диапазонах.

Владимир АБРАМОВ