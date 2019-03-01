01.03.2019 13:30 276

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок процедуры реализации имущества бывшего главы банковской группы Анатолия Мотылева, говорится в определении суда.

В ходатайстве финансового управляющего имуществом должника Олега Приступы говорится, что в настоящее время не реализовано имущество Мотылева, не произведены расчеты с кредиторами.

В мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании Мотылева банкротом и введении процедуры реализации имущества. Бизнесмен обжаловал в апелляции решение столичного арбитража от 19 февраля.

Согласно документам, представленным финансовым управляющим к заседанию 19 февраля прошлого года, в реестр требований кредиторов Мотылева включено 16 кредиторов на общую сумму 23,4 миллиарда рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что отсутствует возможность полного удовлетворения требований кредиторов и восстановления платежеспособности, отмечается в определении суда.

В мае 2018 года банки и организации подали заявления о включении в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженности в размере более 42 миллиардов рублей. В частности, требование к Мотылеву в размере 33,29 миллиарда рублей предъявил банк «Российский кредит».

Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 миллиона рублей.

Банкротство организаций Мотылева

Центральный банк (ЦБ) РФ 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).

Регулятор 1 сентября 2015 сообщил, что, по предварительной оценке, общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае 2016 года стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья.

По информации деловых СМИ, Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников изданий, близких к следствию, речь идет о махинациях на сумму свыше одного миллиарда рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких неустановленных лиц.