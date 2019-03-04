04.03.2019 08:30 656

На этой неделе курс российской валюты вряд ли подвергнется серьезным колебаниям, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако далее в марте и апреле риски для ослабления рубля могут серьезно вырасти.

На неделе с 4 по 7 марта российская валюта продолжит консолидироваться вблизи текущих значений 65-66,5 рубля за доллар, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Главным риском для рубля остается возможность расширения санкций США, говорит он. Соответствующий законопроект будет обсуждаться достаточно долго, но какие-то поправки будут появляться на регулярной основе. Если же пойдет речь о смягчении возможных ограничений, то для рубля это станет позитивом, полагает Кочетков.

По мнению Кочеткова, помочь рублю может также существенный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) на недельных аукционах Минфина 6 марта. Предыдущие аукционы 27 февраля завершились рекордными с 2014 года размещениями бумаг.

Поддержку российской валюте будет оказывать и повышение цены на нефть выше 66 долларов, произошедшее из-за сокращения запасов сырой нефти в США, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. По его прогнозу, диапазон колебаний на эту неделю — 65-66,8 рублей за доллар.

Санкционная риторика и возможное введение новых санкций будет оказывать давление на курс рубля в ближайшее время, соглашается Помыткин. Кроме того, в марте и апреле предстоят выплаты по внешнему долгу, составляющие 16,4 миллиарда долларов, что также может ослабить рубль, предупреждает аналитик.

Роман МАРКЕЛОВ

