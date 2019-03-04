04.03.2019 08:50 548

Федеральная таможенная служба (ФТС) в партнерстве с налоговиками запустит эксперимент по документальной прослеживаемости товаров, а также и осуществит перевод системы tax free в электронный формат. Эти и другие планы на 2019 год обсуждали на расширенной коллегии ведомства.

Пилотный проект по прослеживаемости товаров поручил провести первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Необходимо осуществить тестирование информационного взаимодействия между программными средствами таможенных и налоговых органов и начать уже опытную эксплуатацию этой системы", — сказал он, выступая на коллегии Федеральной таможенной службы.

Ориентировочная дата старта пилота — 1 апреля, уточнил журналистам руководитель ФТС Владимир Булавин. В эксперименте, по его словам, будут участвовать так называемые "налогоемкие товары" — бытовая техника, отдельные виды транспортных средств — всего порядка 15 позиций товарной номенклатуры. "Это будет система документального прослеживания движения товаров от выпуска с таможни до выпуска через контрольно-кассовую технику торговых предприятий, и считаю, что добровольцев для участия в эксперименте будет достаточно", — сказал Булавин.

Национальная система прослеживаемости товаров должна помочь "отбелить" рынок и сократить до минимума использование схем уклонения от уплаты налогов и сборов. Она позволит проследить движение ввезенных в Россию товаров: видеть, по какой цене они завозятся, как она меняется в ходе перемещения товара по стране, какое число посредников участвуют в процессе.

Еще один проект, который будет реализован в этом году, касается запуска электронной системы tax free, по поводу которой опять же есть поручение Антона Силуанова. По его словам, процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, должен стать максимально простым и удобным, без необходимости оформлять бумажные документы. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране, система tax free отлично себя зарекомендовала, товарооборот магазинов благодаря ее запуску увеличился на 25 процентов. Теперь ее возможности хотят расширить.

"Для запуска системы в электронном формате должна быть обеспечена интеграция информационных потоков в части обмена данными между организациями торговли, операторами tax free, ФНС и ФТС России. Наши системы готовы", — пояснил Владимир Булавин, добавив, что электронный возврат НДС с приобретенных иностранцами в России товаров станет возможен 1 октября.

Благодаря запуску системы tax free товарооборот магазинов увеличился на 25 процентов. Теперь ее возможности хотят расширить

В 2018 году Федеральная таможенная служба начала реформу собственной структуры. Были созданы региональные электронные таможни (в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Минеральных Водах), расширена практика оформления товаров с помощью центров электронного декларирования.

В 2019 г. эта работа продолжится: будут созданы Авиационная — в Москве и Сибирская — в Красноярске электронные таможни и новые центры электронного декларирования. В Балтийской таможне сосредоточится декларирование всех морских грузов Северо-Западного региона. "Уже сейчас 50 процентов всех деклараций оформляется во вновь созданных электронных таможнях и центрах декларирования товаров, — подчеркнул Булавин. — В этом году мы планируем довести этот показатель до 60 процентов. В 2020-м — до 95 процентов".

Доходы

Контрольное задание на 2018 год по формированию доходной части бюджета Федеральная таможенная служба выполнила на 102,1 процента. Таможенных и иных платежей было перечислено на сумму 6,63 триллиона рублей, что на 1,5 триллиона, или 32 процента, превышает показатели предыдущего года. Во многом такой результат был достигнут благодаря повышению эффективности работы таможенных органов, о чем свидетельствует увеличение на 25 процентов таможенных доходов в долларовом эквиваленте, в том числе при импорте — на 11 процентов.

В результате применения системы управления рисками таможенного контроля после выпуска товаров, включая контроль правильности классификации, дополнительно взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму более 31,5 миллиарда рублей. Число таможенных проверок при этом сократилось на 43 процента, а их результативность достигла 91 процента.

За январь-февраль 2019 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 860,6 миллиарда рублей. План на два месяца выполнен на 105 процентов.

Юлия КРИВОШАПКО

