04.03.2019 09:10 550

В этом году россиянам начнут выдавать сертификаты на обучение цифровым навыкам. На первом этапе их получат пять тысяч человек.

Это, конечно, капля в море, но надо с чего-то начинать. Пока в стране будут жить "аналоговые" граждане, вряд ли в ней появится полноценная цифровая экономика, говорят эксперты. Как показал опрос Аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", в улучшении своих навыков в сфере информационных технологий заинтересована в основном молодежь

Персональные цифровые сертификаты — это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах. У россиян появится возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе персональных профилей. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или очно, обратившись в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа.

Как рассказали "РГ" в АНО "Цифровая экономика", для получения сертификата нужно будет направить электронную заявку специализированному оператору и при желании пройти тестирование для формирования персонального профиля компетенций. Сделать это в 2019 году смогут жители регионов, выигравших заявку на апробацию системы, а впоследствии и все остальные.

"Сертификаты будут адресованы в первую очередь взрослым, заинтересованным в развитии своих цифровых компетенций, — рассказал Андрей Сельский, директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика". — Использовать их можно будет на дополнительное профобразование, соответствующее критериям, которые сейчас прорабатываются. Планируется, что концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдут миллион граждан".

Программы обучения с помощью цифровых сертификатов будут востребованы россиянами, уверены эксперты. Каждый второй житель страны хочет улучшать свои знания в сфере IT, показал опрос. Чаще обучение хотят проходить те, кто оценил свои знания как "средние" или "хорошие", то есть речь идет не об обучении цифровым компетенциям с нуля, а о развитии уже имеющихся навыков. Более половины граждан (57 процентов) отметили, что если бы они были знакомы с IT-технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства.

Каждый второй гражданин России хочет улучшать свои знания в сфере информационных технологий

Сегодня уровень цифровой грамотности россиян — 52 пункта из 100. На фоне большинства стран с формирующейся цифровой экономикой не очень высокий показатель, констатирует Тимур Аймалетдинов, заместитель гендиректора НАФИ. Между тем цифровизация экономики — это результат цифровизации общества, развития нового типа мышления. В этом контексте цифровая грамотность — основа основ, примерно как в ситуации с общей грамотностью 100 лет назад, когда был принят Декрет о ликвидации безграмотности. При этом и тогда, и сейчас желания учиться часть населения почти не испытывает. Государство вынуждено думать, как эту мотивацию развивать, иначе треть граждан останутся за бортом социальных изменений и вне экономики. "Субсидирование обучения IT-технологиям через цифровые сертификаты — одна из возможных действенных мер, — полагает Аймалетдинов. — Но она станет привлекательной в основном для людей с более высоким уровнем образования и квалификацией, для учащейся молодежи. Средства мотивации к повышению цифровой грамотности рабочего и технического персонала, жителей села, старшего поколения — еще предстоит разработать".

Юлия КРИВОШАПКО

