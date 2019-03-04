04.03.2019 09:40 543

В начале этого года почти на всех популярных у российского бизнеса офшорных островах вступили в силу новые законы, которые меняют сложившееся за много лет отношение инвесторов к этим юрисдикциям. Раньше достаточно было купить компанию «с полки» за €2000-€3000, открыть для нее счет в любом банке мира — и бизнес готов: можно работать и экономить на налогах. Новые требования касаются профессионального английского термина «substance» — совокупности условий деятельности компании. В первую очередь, от компании теперь требуется иметь в юрисдикции реальный офис с квалифицированными сотрудниками, которые получают зарплату. Размер офиса и количество сотрудников, а также прочих накладных расходов должен соответствовать масштабам бизнеса.

По сути, эти законы являются вынужденной реакцией островов на новые требования к бизнесу, которые выдвигает ЕС в рамках программы деофшоризации. Данными мерами Европа пытается достичь двух основных целей: повысить собираемость налогов и увеличить эффективность программы AML (комплекс мер по борьбе с отмыванием денег), основная задача которой — борьба с коррупцией, мошенничеством, финансированием терроризма и другими серьезными преступлениями. В целом, это правильное направление движения. Страны ЕС и Россия уже приняли большое количество законов по деофшоризации, но без участия самих офшоров не обойтись. В последние годы были созданы условия, которые приводят к неэффективности практически всех офшорных схем, и островам ничего не остается, как принимать новые правила.

Новые законы не стали неожиданностью для бизнеса. Требования по substance разрабатывались уже давно. Этому уделена большая часть в MLI — многосторонней конвенции, противодействующей размыванию налогооблагаемой прибыли между странами, которая была подписана уже почти два года назад. Вот для кого действительно они стали неожиданностью, или, возможно, станут в будущем — это частные инвесторы с высоким уровнем собственного капитала (HNWI).

Дело в том, что большое количество физлиц как в России, так и в мире для целей защиты владения и управления своими зарубежными активами очень часто используют юридические лица. Самым дешевым механизмом структурирования активов были именно простые в использовании и дешевые офшорные компании. Это действительно очень распространенная ситуация. Некоторые клиенты швейцарских банков могут помнить время, когда счет предлагался сразу в комплекте с офшорной компанией. В последующем этот сервис перешел из стен финансовых организаций в отдельные юридические компании, занимающиеся структурированием личных активов состоятельных клиентов через офшоры.

Точных данных по суммам в офшорных юрисдикциях нет. В августе 2017 года Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) опубликовало исследование, из которого следовало, что россияне хранят в офшорах активы на сумму более $1 трлн.

Вероятнее всего, эта цифра снижалась за последние два года под влиянием реализуемой в России программы безналогового закрытия офшорных компаний, а также общемирового тренда по выходу из тени. Тем не менее, даже те, кто ранее ликвидировал свои старые офшорные компании, зачастую создавали новые с чистого листа для ведения полностью прозрачного для своих налоговых органов механизма для консолидации личных активов. Многие бизнесмены предпочитают использовать именно специальную холдинговую компанию, а не себя как физлицо для целей владения, защиты и управления активами. Таким образом, вступившие в силу на островах законы меняют правила игры для значительного количества инвесторов, и ставят под сомнение целесообразность, а главное — предсказуемость привычных структур.

В связи с новыми законами у частых лиц — владельцев офшорных компаний могут возникать вопросы. Попробуем ответить на них.

Как переформатировать бизнес

Точный ответ может быть дан только с учетом особенностей структуры активов, но, как это часто бывает, если компания используется только для владения и управления шестизначным счетом в банке, то, если разобраться в российском и зарубежном законодательстве — ответ будет, что холдинг может принести ряд преимуществ. Ни для кого не секрет, что правильное ведение дел иногда помогает прилично экономить. Современная налоговая система стала настолько сложной, что законодатели создают отдельные дополнительные правила, чтобы уменьшить нагрузку, и остается только разобраться во всех текстах и правильно их использовать.

Стоит сделать важный акцент и четко разделять два похожих по звучанию, но совершенно разных по ответственности понятия tax avoidance (налоговая оптимизация) и tax evasion (уклонение от уплаты налогов).

Какие есть альтернативы? Для целей персонального владения семейными активами в некоторых цивилизованных странах существуют специальные режимы. Это так называемые компании по управлению семейным состоянием. Такие юридические лица представляют собой подходящий инвестиционный механизм для управления семейными активами, системой супружеской собственности и правопреемством физических лиц. Важно отметить, что акционерами такой компании могут быть только физлица или частные семейные фонды, но не обычные компании. Также существуют ограничения по видам активности таких компаний. Они, например, не могут вести коммерческой деятельности, а только владеть другими компаниями или ликвидным портфелем ценных бумаг или просто счетом в банке. Но это и выделяет их из ряда других компаний за которыми сейчас ведет охоту ЕС.

Переход из тени в белые и прозрачные юрисдикции — это тренд, который идёт уже несколько лет. Процедуры понятны и просты. Порой даже не надо закрывать существующие компании. Начать работать вбелую можно путём переезда своей офшорной компании, зачастую это не противоречит законодательству юрисдикции. Существует возможность поменять «гражданство» офшора с помощью преобразования в европейскую компанию с сохранением всей ее инфраструктуры: счетов в банках, прав требований, а также другого имущества компании.

Альтернативным вариантом также может стать планирование накопленных средств через специальные решения, предлагаемые страховыми компаниями. Данный механизм может быть особенно актуален для людей, всерьёз задумавшихся о создании сложной, но максимально прозрачной и эффективной структуры наследовании состояния. Страховые компании в действительности на сегодняшний день могут составить серьезную конкуренцию на рынке структурирования активов для HNWI во всем мире, однако зачастую данный механизм может стать существенно дороже в обслуживании.

Контроль по борьбе с офшорами начался много лет назад. Не стоит надеяться, что вашу небольшую компанию эта борьба никогда не коснется только потому, что крупный бизнес не заинтересован в этих законах. Не стоит ждать, пока к вам придут, так как решать проблемы в режиме цейтнота всегда гораздо дороже и сопряжено с нехваткой времени для принятия взвешенного решения. Финансовый мир меняется стремительно вместе с развитием институтов. Не стоит срезать углы, если вы решили вести дела максимально прозрачным образом, и не стоит экономить на спичках, если вы структурируете миллионы.

Алексей ИЛЮХИН, Forbes Contributor

