04.03.2019 09:50 675

Акции ПАО «Соль Руси» не только не обладают никакой реальной стоимостью, но и само ПАО «Соль Руси», а также связанные с ним дочерние компании всего лишь часть мошеннической схемы по незаконному обогащению с помощью обманутых граждан, говорится в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда.

В январе 2017 года пенсионер Евгений Шарамонов купил акции ПАО «Соль Руси». При подписании документов ему обещали золотые горы: и высокий процент, и то, что через год обратно получит свои деньги. Менеджер утверждал, что акции в цене упасть никак не могут. Ведь вскоре будет построен соледобывающий завод и начнется разработка Белбажского месторождения. Но оказалось, что у компании нет никакой прибыли, проценты не начисляются, а стройка так и не началась. Спустя год выкупать акции никто не захотел.

Поскольку эмитент сам бумаги продавать не может, этим занимались дочерние компании: в разное время Евгений купил акции «Соль Руси» у «Омега Капитал», «Фингоризонт» и «Илион Капитал» — всего более чем на 2,5 млн рублей. Чтобы вернуть свои деньги, пенсионер пошел в суд. По компании «Фингоризонт» в арбитражном суде в иске сначала было отказано, Евгений подал апелляцию — и выиграл.

В постановлении суда говорится, что «Фингоризонт» и ПАО «Соль Руси» — участники мошеннической схемы. Во внимание суд принял и то обстоятельство, что на момент подписания документов истцу было 77 лет, и он под влиянием заблуждения не понимал суть подписанного. Суд постановил взыскать с компании «Фингоризонт» 500 тысяч рублей, на которые были куплены акции, и еще 68 тысяч рублей — проценты за пользование чужими средствами.

Несмотря на решение суда, пенсионер сомневается, что сможет вернуть свои деньги, ведь по другому пакету этих акций у него есть исполнительный лист, но компания, которая их продала, уже ликвидирована, рассказал Евгений.

«Омега-капитал» самоликвидировалась. У меня исполнительный лист арбитражного суда, а что толку? Куда его сдавать? Никто его не примет. Все. «Омега-Капитал», «Фингоризонт», «Илион-Капитал» — это все набранные компашки. Главное — ПАО «Соль Руси», его надо к стенке ставить, его надо судить. Они изворачиваются, а им на помощь приходят суды. Говорят: все нормально, акции вам передали за ваши деньги, а теперь вы владеете этими акциями. Акций как таковых не было. Они бездокументарные. Неликвидные, не прошли через биржу, их не существует так же, как не существует Белбажского месторождения соли. Это все обман. Людей обманули уже на 3 млрд рублей».

Аналогичное решение было принято по иску Надежды Железновой, вложившей почти 2 млн рублей. Чтобы привлечь к ответственности организаторов пирамиды, необходимо возбудить уголовное дело, для этого пострадавшим надо подать заявление в правоохранительные органы, говорит глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Евгений Корчаго

глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры»

«Если будет подтверждено, что схема была мошеннической, если граждане изначально были обмануты, то компенсации можно требовать уже с них в рамках уголовного дела. Также есть вариант пытаться взыскать денежные средства при банкротной процедуре. Можно инициировать процедуру банкротства и требовать привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Если этими лицами будут признаны учредители головной организации, то могут быть денежные средства взысканы непосредственно с них».

Но если учесть, что руководство компании постоянно менялось и ее управление ведется через закрытый ПИФ, в связи с чем неизвестны конечные бенефициары схемы, такой сценарий взыскания выглядит маловероятным. Если при инвестировании не относиться критично ко всем предложениям и не изучать внимательно документы, есть риск расстаться со своими деньгами навсегда.

Надежда ГРОШЕВА

