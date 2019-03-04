04.03.2019 10:00 634

ЦБ намерен получить новые регуляторные полномочия — право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний так, как это уже происходит в банках. Это, по мнению регулятора, поможет снизить риски, связанные с соприкосновением с клиентскими деньгами. Участники рынка считают инициативу полезной, но не уверены, что исполнение требований на практике не окажется формальным.

ЦБ планирует контролировать качество корпоративного управления в небанковских финансовых организациях так, как это уже делается в банках. Об этом в пятницу заявила директор департамента корпоративного управления Банка России Елена Курицына агентству «Интерфакс». Речь идет о получении регулятором дополнительных полномочий по оценке систем вознаграждения и установлению требований к созданию советов директоров в финансовых организациях в целях предотвращения «чрезмерного принятия рисков "здесь и сейчас"», пояснила госпожа Курицына. По мнению регулятора, опыт банковского надзора, применяющего такого рода контроль, следует внедрять и в отношении компаний других секторов рынка, имеющих доступ к средствам клиентов.

При этом новые требования, по всей вероятности, не будут тотальными: они коснутся только тех организаций, которые принимают на себя заведомо большие риски. Фактически речь идет о том, чтобы дать Банку России право устанавливать требования к корпуправлению исходя из принципов пропорциональности регулирования. Ранее ЦБ опубликовал указание, в соответствии с которым профучастники должны будут отнести себя к той или иной категории по объему принимаемых рисков в зависимости от масштаба бизнеса (см. "Ъ" от 7 февраля ). По данным на 1 февраля, к крупным организациям, в отношении которых в будущем будут применяться наиболее строгие меры регулирования, относились 54 финансовые компании.

«Вопрос качества корпоративного управления в финансовых организациях стоит очень остро», - Елена Курицына, директор департамента корпоративного управления ЦБ, 1 марта

Мнения участников рынка разделились. Так, например, представитель одной из средних компаний в беседе с "Ъ" посетовал: «Нас окончательно приравняли к банкам!» Однако ряд крупных профучастников, напротив, отмечает потенциально положительный эффект предлагаемых мер. «Меры актуальны, так как низкий уровень корпуправления создает риски недобросовестного обращения с клиентскими деньгами»,— считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, в случае, когда решения принимает одно лицо, вероятность утери средств, в том числе утери криминального характера, всегда выше, чем при эффективно работающем совете директоров. При этом громких случаев, которые могли бы стимулировать ЦБ к разработке такого рода мер, господин Кочетков припомнить не смог. «Требования к совету директоров, к формированию правления, различных комитетов и процедур, которые являются типичными для крупных финансовых институтов, установлены во многих юрисдикциях»,— подтверждает гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

При этом, полагает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов, такого рода контроль нужен все же не каждому бизнесу. «Зачем совет директоров с независимым представителем в компании, управляющей несколькими ЗПИФами своего акционера?

«А внутренний аудитор зачем, если в УК уже есть контролер, который следит за соблюдением законодательства и контролирует уровень операционных рисков?» — рассуждает господин Кириллов.



Гендиректор «Универ Капитала» Асхат Сагдиев полагает, что сущность бизнеса брокерских компаний значительно отличается от бизнеса банков и НПФ: клиенты брокеров несут ограниченные риски в силу сегрегации их средств от средств компании, а риски криминального характера вряд ли намного снизит наличие совета директоров. При этом на компании накладывается фактор одновременности введения преобразований по разным направлениям.

Главное же, отметили все собеседники "Ъ", не наличие самих требований, а качество их исполнения. По словам господина Турлова, пока не появляется реального бизнес-заказчика во всех этих процедурах, пока акционеры сами не высказывают спрос на эффективное корпуправление, требованиями регулятора исправить что-либо практически невозможно.

Мария САРЫЧЕВА, Виталий ГАЙДАЕВ