04.03.2019 10:10 552

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ двум компаниям во взыскании более 327 миллионов рублей убытков с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в постановлении суда.

Заявление было направлено в столичный арбитраж ООО «ВЭЙ М» и ООО «НЕО Инжиниринг», которые являются кредиторами банка.

Однако Арбитражный суд Москвы 19 сентября 2018 года отклонил заявление кредиторов. Ввиду недоказанности совокупности условий, необходимых для применения ответственности в виде взыскания убытков, а также недоказанности их наличия и размера, требования заявителей не подлежат удовлетворению, говорится в определении суда.

Это не первый иск кредиторов банка о взыскании убытков с управляющего.

Арбитраж Москвы в августе 2018 года отклонил иск ООО «Автоцентр» о взыскании около 292 миллионов рублей убытков с Пробизнесбанка в лице АСВ.

Заявитель отметил, что в период осуществления АСВ функций временной администрации банка (10 и 11 августа 2015 года) был произведен ряд операций по списанию денежных средств с корреспондентского счета Пробизнесбанка на сумму более 1 миллиарда рублей.

В дальнейшем АСВ оспорило эти банковские операции. Суды в рамках рассмотрения дела о банкротстве признали их недействительными в силу того, что их осуществление повлекло оказание предпочтения отдельным кредиторам Пробизнесбанка, напомнил заявитель.

Всего были признаны недействительными 129 операций, совершенных 10 и 11 августа, на общую сумму 291,9 миллиона рублей, говорится в определении. Таким образом, как считает заявитель, в результате совершения Агентством по страхованию вкладов спорных операций, признанных затем судом недействительными, из конкурсной массы Пробизнесбанка выбыло 291,9 миллиона рублей.

Согласно отчету ГК АСВ по состоянию на 1 марта 2018 года полностью проведены расчеты с кредиторами банка только первой и второй очередей, имущества, включенного в конкурсную массу Пробизнесбанка, недостаточно для полного удовлетворения требований всех конкурсных кредиторов, заметил заявитель.

Арбитраж напомнил, что применение мер по ограничению операций по корреспондентскому счету Пробизнесбанка может быть реализовано только Банком России. Каких-либо запретов и (или) ограничений по исполнению платежных поручений клиентов Пробизнесбанка в период с 10 по 11 августа 2015 года Банком России введено не было. В определении говорится, что в указанный период временная администрация банка в лице ГК АСВ обязана была исполнять распоряжения клиентов по перечислению денежных средств в силу прямого указания закона.

Между действиями временной администрации по управлению банком и невозможностью возврата денежных средств в конкурсную массу должника отсутствует, как считает арбитраж, какая-либо причинно-следственная связь. Временная администрация Пробизнесбанка не несет ответственность за недобросовестное поведение контрагентов банка, выразившееся в выводе денежных средств со своих расчетных счетов в иных кредитных организациях, говорится в определении арбитража.

Проблемы кредитной организации

В августе 2018 года АСВ направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших членов органов управления АКБ «Пробизнесбанк» к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации в размере 68,5 миллиарда рублей.

АСВ ранее сообщало, что в ходе инвентаризации Пробизнесбанка была выявлена недостача имущества в размере 85,4 миллиарда рублей. Наибольшие суммы недостачи были связаны с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе банка операций без фактического их исполнения по прочим размещенным средствам в размере 70,06 миллиарда рублей.

Решением арбитража от 27 октября 2015 года Пробизнесбанк был признан несостоятельным (банкротом).

Останкинский районный суд Москвы в декабре 2017 года постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева и еще семи человек, обвиняемых в хищении 2,4 миллиарда рублей.

По данным Генпрокуратуры РФ, хищения осуществлялись в период с сентября 2014 года по июль 2015 года путем выдачи юридическим лицам, подконтрольным сообщникам, заведомо невозвратных и не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Похищенные деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета аффилированных злоумышленникам организаций.