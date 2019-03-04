04.03.2019 10:20 640

В 2019 году три компании запланировали проведение первичного размещения акций на Московской бирже. Об этом Forbes рассказали источник на фондовом рынке, близкий к руководству Московской биржи, и два инвестбанкира, знающие это от банков-организаторов будущих размещений (в их числе — Сбербанк и UBS). Все собеседники сделали оговорку, что реализация этих планов возможна при отсутствии эскалации санкционной риторики.

Эти сделки станут первыми после затишья в 2018 году, когда впервые за последние 10 лет ни одна российская компания не вышла на IPO. Более того, прошлый год был отмечен рядом делистингов: на Мосбирже перестали торговаться один из крупнейших российский ретейлеров «Дикси» и менее крупные компании «Омскшины», «Челябинский цинковый завод», «Отисифарма». В 2017 году IPO провели всего три компании — «Детский мир», «Обувь России» и Globaltruck.

Между тем, в мае 2017 года глава Московской биржи Александр Афанасьев говорил , что площадка прорабатывает с 5-7 крупными российскими компаниями их выход на IPO и SPO. Причем это были компании «с высокой степенью готовности» к размещению, заверял Афанасьев.

Forbes ожидает комментария от представителя Мосбиржи.

Замершие в ожидании

Один из активно обсуждавшихся эмитентов, который может выйти на IPO в этом году, — крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур». Агентство Reuters в июле 2018 года сообщало , что компания планирует предложить свои акции на Московской бирже и в Лондоне и привлечь несколько миллиардов долларов. Тогда источник агентства говорил, что холдинг исходит из оценки своего бизнеса в $20-26 млрд.

Одним из стимулов для выхода на IPO для «Сибура» будет запуск его крупнейшего проекта — завода «Запсибнефтехим» в Тобольске, говорил глава компании Дмитрий Конов на конференции в феврале 2019 года. Запуск нефтехимического комплекса, который обошелся «Сибуру» в $8,5 млрд, должен состояться в апреле-мае этого года, уточнял Конов на встрече со студентами в швейцарском городе Лозанна 11 февраля, рассказывает собеседник Forbes, присутствовавший на мероприятии. По словам Конова, прозвучавшим на этой встрече, к IPO «Сибура» все «технически готово». Готовность холдинга к сделке подтверждают и два собеседника Forbes на рынке инвестиционного банкинга.

По словам одного из них, в синдикате организаторов и букраннеров IPO «Сибура» для иностранных инвесторов значатся Goldman Sachs, JPMorgan, Сбербанк и Газпромбанк, а для российских инвесторов — Bank of America Merrill Lynch, ВТБ Капитал и «Ренессанс Капитал». Как пояснил инвестбанкир, такой выбор банков-организаторов был сделан исходя из того, что Goldman Sachs и JPMorgan давно ожидают этой сделки, Сбербанк и ВТБ — крупные кредиторы «Сибура», а Газпромбанк является опорным банком для холдинга.

«Однако несмотря на высокую готовность, все равно остаются сомнения, что компания выйдет с предложением акций именно в этом году», — добавляет инвестбанкир, близкий к банкам-организаторам. По его мнению, для размещения акций «Сибура» нужен якорный инвестор, который выкупит хотя бы треть выпуска. Инвестбанкир напоминает, что с 6 февраля этого года в покупке акций на IPO могут поучаствовать НПФ, направляя на эти цели пенсионные накопления. Стоимость размещаемых акций при этом должна превышать 50 млрд рублей, хотя фонды смогут купить не больше 5% предложенных бумаг.

Пресс-служба «Сибура» не стала комментировать информацию об IPO холдинга, отметив только, что во втором квартале планируется завершение строительства «Запсибнефтехима» с последующим поэтапным пуском основных установок.

Еще один из потенциальных кандидатов на проведение IPO, который находится в боевой готовности, — «Европейский медицинский центр» (ЕМС), утверждает другой инвестбанкир. Основной акционер ЕМС — Игорь Шилов, еще 28% компании принадлежит фонду Baring Vostok. О готовности ЕМС к IPO портал Vademecum писал со ссылкой на своей источники в феврале 2018 года. Сделка обсуждалась с инвестбанками JPMorgan и Morgan Stanley, однако в апреле 2018 года эти планы отодвинули санкции.

Третий потенциальный кандидат — российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого, говорит собеседник Forbes на рынке инвестбанкинга. Компания хотела выйти на первичный рынок капитала еще в начале 2018 года, разместив бумаги на 7-8 млрд рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Но санкции 6 апреля отменили эти планы.

О планах по IPO после апреля 2019 года говорил Совкомбанк — кредитная организация планирует привлечь $300 млн. Однако, по словам собеседника Forbes в банке, пока это заявление повисло в воздухе — никаких подготовительных процедур банк не запустил.

До санкций 6 апреля 2018 года как минимум десять российских компаний из разных секторов экономики — от нефтехимии до здравоохранения — обсуждали возможность IPO на общую сумму не менее $4 млрд, говорили источники Reuters. Выйти на биржу хотела группа «Черкизово», готовилась к сделке и ГК «Самолет Девелопмент».

В среднем весь процесс подготовки эмитента к IPO занимает около 8 месяцев, рассказывает управляющий директор Sova Capital Алина Сычева. На непубличный этап — общение с инвестбанками, юридическую подготовку, поиск якорных инвесторов — может уйти от 4 до 6 месяцев, а на публичный — роуд-шоу, объявление цены размещения, аллокацию торгов — около месяца.

Внимание на геополитику

Текущее положение дел на российском финансовом рынке отчасти продиктовано постоянно меняющейся геополитической ситуацией, говорит Алина Сычева. По ее словам, этот год начался более оптимистично, чем прошлый — состоялось несколько успешных размещений на рынке евробондов.

Так, «Газпром» выпустил бумаги на $1,25 млрд по ставке ниже, чем ожидала компания, — 5,15% на семь лет, «Альфа-Банк» разместил еврооблигации в объеме 10 млрд рублей со сроком 3,5 года по ставке 9,35% и не исключает повторного выпуска, на $500 млн разместился «Московский кредитный банк» под 5,55% годовых на пять лет, планирует занять у рынка в долларах и «Еврохим».

«Но что касается выпуска акций, то все замерли в ожидании новостей, которые могут повлиять на рыночную ситуацию», — отмечает Сычева.

По мнению главы УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, сектор нефтехимии будет в фокусе внимания инвесторов, как и вся нефтегазовая сфера. «В отношении нефтепереработки и нефтехимии санкции пока не вводились, поэтому даже очень осторожные инвесторы могут заинтересоваться акциями компаний этого сектора. Несмотря на повышение цен на сырье, отрасль продолжает рост», — говорит финансист.

Остается риск повышения налогов, который может снизить рентабельность нефтепереработки, но, возможно, как это уже было сделано в нефтяной отрасли, власти выработают налоговый механизм, учитывающий и масштабы бизнеса, и инвестиции и виды продукции, добавляет он.

Также с точки зрения спроса инвесторов есть перспективы у IT-сектора, а вот банковский сектор после событий 2017 года будет не очень популярен, заключает Лосев.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Данил СЕДЛОВ, Forbes Staff, Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff