04.03.2019 10:30 566

Рубль дорожает в понедельник утром, зарядившись оптимизмом глобальных рынков, рассчитывающих на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином уже до конца марта.

На его стороне также может выступать и умеренный спрос на ОФЗ, отмечавшийся участниками рынка на прошлой неделе из-за смягчения риторики ЦБР и отсутствия в новом санкционном законопроекте США запрета на владение уже купленным госдолгом РФ.

Против же рубля — валютные интервенции ЦБ и фактор роста погашений российского корпоративного и банковского внешнего долга в марте-апреле — $16,4 миллиарда суммарно с процентами за два месяца.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,76, и рубль набирает более четверти процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.15 МСК была вблизи отметки 74,73, и здесь рубль набирает 0,2 процента.

Ряд сырьевых и развивающихся валют на форексе показывают аналогичную рублю динамику на фоне надежд на то, что Пекин и Вашингтон близки к заключению соглашения и окончанию многомесячной торговой войны. Газета The Wall Street Journal в воскресенье сообщила, что, учитывая прогресс переговоров, США и Китай могут заключить официальную договоренность на встрече лидеров двух стран, которая состоится около 27 марта.

Нефть марки Brent набирает более четверти процента с начала дня ($65,25), и на ее стороне также ожидания заключения торговой сделки, а также данные о снижении буровых установок в США до минимума с мая 2018 года.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ