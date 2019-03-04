04.03.2019 11:00 777

Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют», миллиардер Александр Светаков продал более 270 000 кв. м офисных площадей класса В и С. Это почти четверть его портфеля. Нового собственника нашел и торговый дом «Абсолют» — компания, с которой Светаков начинал свой бизнес.

«В 2018 году произошло существенное сокращение сдаваемых в аренду площадей за счет продажи активов единым лотом крупным инвесторам и небольшими объемами в розницу», — сообщила Forbes директор по инвестициям инвестиционной группы «Абсолют» Наталья Трошина. Конкретных цифр или условий сделки она не назвала, но, по подсчетам Forbes, основанных на данных, предоставленных группой «Абсолют» в 2018 и в 2019 годах, речь может идти о 141 000 кв. м офисных площадей класса В и 135 000 кв. м офисов класса С (часть из них могла пойти под редевелопмент, имеется в виду полезная площадь GLA).

По данным Knight Frank, «Абсолют» продает недвижимость самостоятельно, без консультантов, и по низким ценам (120 000 — 200 000 за кв. м). За всю проданную недвижимость класса В Светаков мог получить не менее $270 млн, свидетельствуют расчеты Forbes. Стоимость пакета реализованных площадей класса С оценить сложнее из-за большого разброса цен на рынке.

В портфеле «Абсолюта» теперь остается 236 000 кв. м офисов класса В, 88 000 кв. м — класса С, складской комплекс класса А площадью 58 000 кв. м и бизнес-центр класса А площадью 16 500 кв. м.

Свой первый бизнес — торговый дом «Абсолют», который занимается оптовыми поставками электроники, — Светаков продал латвийской компании Elko Group. Сделка состоялась еще в июле 2018 года, однако тогда крупные СМИ не обратили на нее внимание.

Светаков с партнерами создал малое предприятие «Абсолют» в 1990 году и начинал с того, что возил из Сингапура калькуляторы, а потом и другую электронику. В своей книге «Я такой как все» Олег Тиньков пишет: «В Шереметьево стояли мои скромные коробки с надписью «Тиньков», а рядом стена из коробок, и на каждой — «Светаков». Бизнес набирал обороты, скоро «Абсолют» перешел на официальные каналы поставок и стал работать с крупнейшими производителями напрямую. Подробнее о бизнесе Светакова читайте здесь .

Стороны не разглашают сумму сделки, Светаков только сказал корреспонденту Forbes, что полученные деньги «не те средства, чтобы обсуждать», куда их вложить. Оборот торгового дома «Абсолют» в 2017 году составил $390 млн. Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин обращает внимание, что в 2017 году выручка компании сократилась на четверть, до 18,5 млрд рублей, а чистые активы оценивались в 1,5 млрд рублей. «Если отталкиваться от этих данных, то стоимость бизнеса может быть в диапазоне 1,5-3 млрд рублей», — поясняет аналитик.

Elko Group, купившая ТД «Абсолют», была создана в 1993 году в Латвии. Компания занимается дистрибуцией IT-решений и электроники, оборот в 2017 году превысил $1,6 млрд. «В последние годы Еlko получила несколько очень привлекательных контрактов, что помогло, несмотря на общее падение рынка, увеличить бизнес России. Приобретение торгового дома «Абсолют» стало логичным развитием на российском рынке и позволило расширить ассортимент продукции и географическую доступность для наших клиентов», — передал через представителя CEO Elko Group Свенс Динсдорфс. По его словам, сделка соответствует последним тенденциям на рынке (IoT, решения для умного дома, стирание границ между домашней электроникой и IT-техникой). Динсдорфс уточнил, что переговоры начались еще в конце 2017 года.

После этой сделки из крупных активов у бизнесмена остается только бизнес в сфере недвижимости («Абсолют» не только сдает офисы в аренду, но и достраивает два проекта, каждый площадью 2 млн кв. м). Почему миллиардер распродает активы? «Мы всегда подходим к бизнесу следующим образом: мы продаем все, — объяснил Forbes Светаков. — Мы продали когда-то банк, мы продали в прошлом году электронику. Если нам предлагают рыночную на сегодняшний день цену, то мы, как правило, не упираемся». К тому же, «возможность для работы оптовым компаниям в электронике стала практически нулевой», уточняет Светаков. По его словам, все крупные производители электроники уже открыли в России заводы и продают ее со складов даже мелким оптом.

Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff, Мария АБАКУМОВА, Forbes Staff

