04.03.2019 14:30 632

Для владельцев карт «Мир» запустили аналог Apple Pay — Mir Pay, говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), поступившем в РБК.

«Первыми оценить возможности Mir Pay смогут клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться платежным сервисом могут владельцы смартфонов на базе Android, для этого необходимо скачать в Play Market приложение Mir Pay. Расплатиться с помощью нового платежного сервиса можно в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир». В НСПК отметили, что защита платежных операций в Mir Pay будет обеспечиваться в соответствии с международными стандартами безопасности.

Сбербанк, крупнейший эмитент карт «Мир», выпустивший больше половины от их количества, отказался комментировать РБК свои планы по использованию нового приложения.

Старший вице-президент, замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк сообщила РБК, что банк (эмитировал более 9,2 млн карт «Мир») планирует предоставить клиентам платежное приложение Mir Pay в первом полугодии 2019 года.

Почта Банк (более 6,4 млн карт) планирует запустить сервис Mir Pay для мобильных бесконтактных платежей по картам «Мир» весной этого года.

В декабре 2018 года система «Мир» после неудачных попыток подключиться к Google Pay и Apple сообщила, что разработала мобильное приложение для бесконтактной оплаты, доступное только на ОС Android. Глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что первые четыре банка смогут предоставить этот сервис клиентам в начале 2019 года, на втором этапе он станет доступен клиентам еще трех банков, а позднее всем остальным.