04.03.2019 15:30 533

Центробанк РФ с 7 марта по 4 апреля может купить на открытом рынке валюту для целей Минфина на 304 миллиарда рублей ($4,6 миллиарда по курсу ЦБР на 4 марта), и в этот объем будут входить как плановые интервенции, так и компенсация ранее отложенных операций регулятора.

На февраль средний объем плановой покупки — порядка 247,5 миллиарда рублей, согласно опросу Рейтер, и к этому добавится еще 56 миллиардов рублей покупок валюты в счет отложенных в 2018 году операций на внутреннем рынке.

В предыдущий период, с 7 февраля по 6 марта включительно, плановый объем покупки валюты министерством составлял 194 миллиардов рублей, плюс 56 миллиардов рублей отложенной, суммарно — на 250 миллиардов рублей.

Согласно усредненному прогнозу 10 экономистов, участвовавших в опросе, ежедневный объем плановых покупок ЦБР составит 12,4 миллиарда рублей, и ЦБ к ним добавит еще на 2,8 миллиарда рублей отложенных, что суммарно даст ежедневный объем интервенций на 15,2 миллиарда рублей ($231 миллион по курсу ЦБ на 4 марта) против 14,8 миллиарда рублей в предыдущий период.

Минфин опубликует сообщение о новом объеме покупок валюты 5 марта в 12.00 МСК.

Банк России возобновил интервенции на внутреннем рынке с 15 января после паузы, взятой 23 августа 2018 года.

По оценке Рейтер, накопленный с августа 2018 года объем валюты, которая не была куплена Центробанком на рынке, составляет более 2 триллионов рублей.

Центробанк намерен проводить отложенные покупки равномерно в течение 36 месяцев, порядка 2,8 миллиарда рублей за рабочий день.

Минфин с февраля 2017 года с помощью ЦБР покупает валюту на внутреннем рынке в рамках ограничивающего траты казны бюджетного правила. Объем покупок министерство рассчитывает ежемесячно, исходя из оценки дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий период.

Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти и курса рубля за предыдущий месяц, а также прогнозов объемов добычи и экспорта нефти и газа и цен на газ.

По оценкам ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2019 года сложилась в размере $63,85 за баррель против средней январской цены в $59,85 за баррель.

Владимир АБРАМОВ, Андрей ОСТРОУХ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ