04.03.2019 08:45 516

В Казани расследуют аферу на 100 млн рублей с хищением дорогих авто. В числе фигурантов ОПГ — потерпевший из дела о прокурорской «взятке».

Казань вслед за Москвой и Питером претендует на статус столицы угнанных за рубеж лизинговых машин. В уголовном деле МВД Татарстана фигурируют 22 таких автомобиля. По версии следствия, перед исчезновением с территории РФ иномарки успевали поучаствовать в имитации ДТП. Ущерб, как выяснило «Реальное время» , оценен в 100 млн рублей. Из обвиняемых по делу под стражей лишь экстрадированный из Минска бизнесмен Олег Чукланов: в полиции его называют организатором ОПГ, а его жену — соучастницей. Вот только сами Чуклановы рассказывают, как долго добивались возбуждения этого дела, рисковали жизнями в Эстонии и угоняли назад в Россию те самые авто.

Из эстонской хроники

«В Таллине три машины силой остановили белый спортивный автомобиль Mercedes класса люкс с российскими номерами», — сообщал информационно-развлекательный портал Delfi 3 ноября 2015 года. «Водитель не открыл дверь, которую в итоге выломали. Позже на место приехала и полиция. Вроде бы это был самосуд», — делился с изданием очевидец. Представитель Пыхьяской префектуры подтверждал эстонским журналистам факт «самопроизвольной принудительной остановки автомобиля и столкновение Audi и Mercedes-Benz». Причиной дорожного конфликта назывался спор о праве владения на машину, которую в итоге забрала полиция.

Во время описываемых событий в том «Мерсе» находились Эльвира и Олег Чуклановы из Казани. Машина в итоге вернулась в Казань и стала вещдоком в уголовном деле, а бравшие ее в лизинг Чуклановы получили статус обвиняемых.

Версия следствия и 12 потерпевших компаний

Казахстан, Эстония, Грузия, Швеция… Именно в этих странах оказались 22 иномарки премиум-класса, по версии МВД, похищенные в Казани в 2014—2016 годах. Все они попали в дело о мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в составе организованной группы. Лишь пять машин были возвращены законным владельцам — потерпевшим лизинговым компаниям Carcade, «Вэб-лизинг» и «Евразийская лизинговая компания». Их ущерб в полиции оценили в 96 млн рублей.

Еще 5 млн рублей, по версии следователей, потеряли девять фирм, которые платили аферистам страховки за якобы поврежденные в авариях машины, в том числе те самые исчезнувшие иномарки. Тут, говорят, использовались и схемы имитации ДТП, и нанесение дополнительных повреждений после реальных столкновений, и замена целых фрагментов корпуса битыми. Так в 2015 году владелец одной из таких подставных машин заявил сразу о двух страховых случаях. Всего в материалах этого дела фигурирует 41 афера с возмещением ущерба от ДТП, причем в половине случаев деньги до аферистов не дошли. Иначе ущерб вырос бы еще на 11 млн рублей.

Всего в деле предполагаемой автоОПГ больше 100 томов и 9 обвиняемых. Еще 13 фигурантов не были участниками сообщества, их привлекают по отдельным эпизодам постановочных аварий (ст. 159.5 УК РФ). Вину частично признали несколько человек.

«В Евросоюзе такое понятие, как ПТС, отсутствует»

В Carcade и «Евразийской лизинговой компании» комментировать уголовный скандал со своими клиентами отказались. В «ВЭБ-лизинге» согласились приоткрыть лишь некоторые детали. «Схема простая — 2—3 месяца платят, потом перестают. Начинаешь искать машину, а ее уже нет в России. Две свои мы вытащили из Эстонии еще до возбуждения дела», — поделился региональный директор управления по обеспечению безопасности АО «ВЭБ-лизинг» Александр Маркин.

По его словам, такие дела «выстреливают» по всей России, поскольку в нашем законодательстве есть серьезный пробел, который не спешат устранять:

— Очень плохо, что нет запрета на пересечение границы автомобилем, находящимся в лизинге. В самом договоре с клиентом этот момент прописан, но ни сотрудники ГАИ, ни пограничники на это не смотрят. Пропускают машины без паспорта технического средства. А в Евросоюзе такое понятие, как ПТС, вообще отсутствует. Там если у иностранца украли машину — страховка все покрывает. И вот дорогие машины из России по цепочке уходят на Запад и перепродаются.

Представитель лизинговой компании при другом крупном российском банке неофициально подтвердил масштаб проблемы: «Машины перегоняют на Кавказ, в Казахстан, в Финляндию и даже в ИГИЛ*. Безвозвратно уходят».

Как выяснило «Реальное время», казанский филиал «ВЭБ-лизинга» лишился трех авто премиум-класса — BMW Х6, Audi A8 и Mercedes-Benz SLK. Последний оценен в 7,7 млн рублей — дороже всех в двадцатке похищенных машин. Две машины прошли через компанию Чуклановых «Северный ветер». Обе возвращены, арестованы и уже третий год ржавеют на стоянке. Местонахождение третьей машины давно установлено, однако вернуть ее из Казахстана сама лизинговая компания не может, нужна поддержка силовиков. В МВД, в свою очередь, поясняют: иностранным коллегам мало заявления потерпевшего, нужно решение суда.

Версия Чукланова: «Следствие не желает разбираться»

Организаторами орггруппы в полиции считают 34-летнего экс-менеджера лизинговой компании, директора фирмы по торговле компьютерами «Северный ветер» Олега Чукланова и его друга Евгения Власенко, владельца компании по торговле автотранспортом «Мобил Линия». Основной учредитель «Северного ветра» — супруга Чукланова Эльвира, бывшая работница потерпевшей ЛК «Carcade», тоже имеет статус обвиняемой по статье 159 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2016 года в отношении неустановленных лиц. В апреле того же года Чукланова задержали на 72 часа и освободили, а в феврале 2017 года объявили в розыск. Повторно он был задержан уже в Республике Беларусь и через несколько месяцев, в феврале 2018-го, экстрадирован в Россию и водворен в СИЗО-2 Казани. Чукланов обвиняется во всех 22 эпизодах мошенничества, связанных с хищением лизинговых авто и в двух аферах с получением автостраховки.

20 февраля 2019 года арест Чукланова был продлен Верховным судом Татарстана до 23 мая, несмотря на возражения обвиняемого. На последней апелляции он заявлял — ходатайства следствия «рассматриваются рутинно», доводы не проверяются. «За 4 года, что ведется расследование, зафиксированы хоть какие-то случаи противодействия следователю?.. И как я могу продолжить заниматься преступной деятельностью — я 5 лет уже не работаю в лизинговой компании», — возмущался Чукланов, добавляя, что и его бизнес-репутацию сотрудники МВД «основательно попортили». По версии защиты, оснований объявлять директора «Северного ветра» в международный розыск не было — на родине с него не брали подписку о невыезде.

Как попытку скрыться от следствия в МВД расценили и действия Эльвиры Чуклановой. В марте 2017 года ее задержали на 48 часов, сняв с посадки на авиарейс в аэропорту «Казань». Из свидетеля перевели в разряд обвиняемых и хотели арестовать. Суд отказался заключать под стражу мать двух малолетних детей — младшему на тот момент был месяц.

— Все обвиняемые, кроме меня, 20 человек находятся на свободе, включая тех, что с более тяжкими эпизодами! Я ничем не хуже их, — продолжал на заседании суда арестованный. — Все потерпевшие — юридические лица, вопрос по ущербу ими давно разрешен в Басманном и иных судах в гражданском порядке.

Чукланов также заявил — он уже почти 2 года не видел своих детей, супруге свиданий также не дают — как обвиняемой по тому же делу. По существу претензий в свой адрес бизнесмен дал понять — виновным себя не считает, просто «следствие не желает хоть минимально разобраться в деле».

Суд менять меру пресечения не стал. В перерыве Эльвира Чукланова смогла рассказать мужу — пришли документы из налоговой на ликвидацию фирмы «Северный ветер».

Угон своего авто в чужой стране

Версия защиты Олега и Эльвиры, как выяснило «Реальное время», строится на том, что они первые обратились в полицию с заявлением о пропаже лизинговых авто, сделали все для их возврата и столкнулись с угрозами — окажетесь крайними. Не поверили, но стали обвиняемыми. Теперь в своих жалобах обвиняют полицейских в сокрытии реальных преступников.

В 2014—2015 году семейная фирма Чуклановых «Северный ветер» взяла в лизинг три иномарки представительского класса. А через какое-то время уступила их третьим лицам по договору цессии, те обещали взять на себя лизинговые платежи и в будущем выкупить долю в «Ветре». Чистоту сделки гарантировал знакомый семьи, мотогонщик Александр Иванов, ранее не раз сам бравший лизинговые авто и мотоциклы. Он говорил, что ему нужны представительские авто для встречи VIP-гостей в аэропорту, а денег на их покупку не хватает, — именно так начал рассказ о событиях, что предшествовали уголовному делу, близкий друг Чуклановых. Для подтверждения он продемонстрировал корреспонденту «Реального времени» переписку ныне обвиняемых с правоохранительными органами.

Поскольку Чуклановой и адвокатам защиты запретили комментировать это дело, продолжим рассказ друга семьи.

«Передача ключей от авто в обмен на расписки о выполнении обязательств состоялась в начале мае 2015 года на подземной парковке «Корстона» в Казани. В следующий раз свой лизинговый BMW X6 Чуклановы увидели осенью на окраине Таллина — черный BMW стоял на открытой парковке у автосервиса, но со всех сторон был заблокирован другими машинами. Эльвира и Олег рассказывали — нашли его по данным геолокации, переданным службой «Цезарь Саттеллит» и компанией «ВЭБ-Лизинг». Когда стали разбираться, почему «партнеры» не выполняют взятые на себя обязательства, обнаружили — машины покинули страну. Лишь благодаря спецмаячкам их местонахождение дистанционно отследили сотрудники лизинговой компании. И Чуклановы полетели в Эстонию.

Когда нашли первую пропажу, решили вернуться на место вечером, когда блокирующие машины уедут. Но парковка оказалась полностью пустой, а сигнал маячка пропал. Зато утром черный BMW вновь стоял на том же месте, в окружении других машин, только выезд для него заблокировать не успели. Дальше был детектив. Эльвира взяла свой комплект ключей и набрала для поддержки номер казанского приятеля (Евгения Власенко). Одной идти к машине было страшно, но решили, что женщина привлечет меньше внимания. Эльвира подошла, открыла, завела и поехала, «трясясь от страха» — ждала погони. На заправке в машину подсел муж, и они спокойно доехали до границы и дальше. В Казани передали машину лизинговой компании.

В возвращенной иномарке вместе с полисом ЕвроОСАГО нашлось поддельное свидетельство о регистрации на имя москвича Юрчева с Алтуфьевского шоссе. Его отдали в полицию, попросив приобщить к уже поданному заявлению об афере. Но тогда в полиции возбуждать дело не стали. Решение подавать заявление приняли, когда по дороге из Таллина позвонили Иванову — где второй автомобиль, белый «Мерседес-Бенц СЛК 55»? Тот заявил — машина стоит под Казанью, в Шеланге. А в «ВЭБ-Лизинге» сказали — и она в Таллине. Пришлось лететь повторно.

В зону поиска попала территория радиусом в километр. Занимался им Олег, жил там неделю, общался с сотрудниками Интерпола, но автомобиль не нашел. Пришлось возвращаться. Устойчивый сигнал маячка на пропавшем «Мерсе» активизировался в ноябре, и Чуклановы отправились в Таллин вдвоем и по переданным службой безопасности «ВЭБ-Лизинга» координатам обнаружили свой автомобиль у входа в другой автосервис. Выезд был свободен. Но угон по той же схеме был замечен практически сразу, погоня началась через пару минут — порядка 5-6 машин двинулись следом, сигналя, одна выехала на встречную полосу и заблокировала проезд.

Преследователи выскочили, стали бить кулаками по корпусу, стеклам и панорамной крыше с криками на русском и эстонском: «Это наша машина!». Орали, что убьют, а когда приехала полиция — просили сказать, что, мол, инцидент исчерпан. Чуклановы, запершись в салоне, понимали: полиция — единственный шанс. Проблема оказалась в том, что по-русски офицеры не понимали. Но они поняли главное — у «угонщиков» на руках все документы именно на этот автомобиль, а у преследователей — ничего. Забрали машину в полицию и помогли россиянам добраться до отеля окольными путями. Через неделю сообщили — ждать придется долго, отправлены запросы в Интерпол и Генпрокуратуру РФ. А в декабре предложили забрать машину.

«Преступники сразу сообщили — у них «крыша» в БГП»

Если верить другу Чуклановых, по их возвращении в Россию начались чудеса. Пока полиция думала — возбуждать ли дело, Чуклановым позвонил неизвестный и потребовал «по-хорошему» отдать с таким риском возвращенные автомобили и доверенности на них. Сказали, что бизнес давно отлажен, у кого больше кэша, тот и прав. Незнакомец назначил встречу, о которой Чуклановы известили и полицию, и лизинговую компанию. Позже они представили аудиозапись неконструктивного разговора с тремя представителями криминала, двое представились жителями Санкт-Петербурга, один москвичом. Те хотели уже не только автомобили, но и фирму «Северный ветер» в собственность.

Встреча проходила в нашпигованном камерами ТРК «Тандем», однако среди фигурантов лизингового дела этих представителей криминала нет. Почему — Чуклановы ранее писали главе Следкома по РТ и прокурору Татарстана:

«Преступники в ходе встречи сразу сообщили, что у них есть «крыша» в отделе по борьбе с групповой преступностью (БГП) по Казанской зоне УУР МВД по РТ. Что дело против них не возбудят, а развернут против пострадавших, что у кого больше «кэша», тот и прав. Что на сегодняшний день и происходит. Данные преступники, а их имена известны следствию, похитили много автомобилей», но следствие «пытается замять скандал с преступной группой, вывозящей автомобили за рубеж, их не интересует и подделка госдокументов, дело пытаются повернуть в другое русло».

В том же обращении указано — за время следствия организаторами преступлений пытались представить разных людей, а другим якобы предлагали «дать на лапу» и остаться свидетелем, дающим только те показания, которые устраивают сотрудников БГП. Представителей Следкома и прокуратуры попросили обратить внимание на мобильник рядового опера — за 70 тысяч рублей и новую «Мазду 6» за 2 млн рублей. Впрочем, дела по этим заявлениям не возбудили.

МВД: международных перекупщиков в деле пока нет

В казанской полиции не опровергают усилия ныне обвиняемых по возврату двух пропавших машин из-за границы. Но придерживаются версии — Чуклановы потерпевшими не являются, просто хотели возместить ущерб по сделкам с их семейной фирмой. Ведь в других эпизодах хищений были задействованы подставные лица и компании-прокладки.

В то же время в МВД Татарстана не отрицают: личности тех, кто гонял машины из Казани до границы и через нее, а также продавал их за рубежом, следователями пока не установлены. В полиции не исключают, что свою роль могли сыграть и международные перекупщики, и коррупционные связи на таможне. В этой части материалы выделены в отдельное производство. Основное дело находится на завершающей стадии — обвиняемые знакомятся с собранными доказательствами в 110 томах.

В то же время установлено, что практически все похищенные в Казани лизинговые авто, прежде чем попасть в Эстонию, Грузию и т. д., пересекали границу РФ в Оренбургской области.

Описываемые Чуклановыми угрозы в их адрес следственным путем не подтверждены. Зато упоминавшийся выше Иванов также имеет статус обвиняемого.

Строго говоря, по делу МВД РТ привлекают двух Ивановых — однофамильцев Александра и Виталия. Первый является частным предпринимателем, владельцем и руководителем казанского ООО «Авто+» (оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами), в прошлом — директором стройфирмы «СДС». Следствие считает его хорошим знакомым Чукланова и соучастником лизинговых и страховых афер. Второй Иванов был работником компании-поставщика авто для лизинговых компаний, и, как считают в МВД, содействовал в заключении нужных сделок.

Еще один фигурант дела — полный тезка муслюмовского райпрокурора, казанец Данис Ахметзянов. Является директором и соучредителем компании по оптовой торговле стройматериалами «Вейрон», совладельцем фирм «Монолиттранс» и «Инженерные системы». Ранее занимался бизнесом в сфере недвижимости в Москве. По версии ГСУ МВД Татарстана, по счетам компаний Ахметзянова проходили деньги от афер, которые затем передавались Чукланову, при этом сам Ахметзянов прибыли от этого не получал и о хищении лизинговых авто не знал.

В причастности к подставным авариям обвиняют Руслана Бикбулатова. В сети можно найти решение арбитража о том, как в 2015 году он на «Лэнд Ровере» нарушил правила и столкнулся с «Инфинити», после чего страховщику в суде был выставлен счет, вдвое превышавший размер выплат за повреждения Ровера.

«Гроза силовиков» Айдар Максютов

Самый известный фигурант дела автоОПГ является потерпевшим сразу в двух коррупционных делах полицейских и прокуроров. В апреле прошлого года заместителя гендиректора по экономике ООО «Организация транспортных систем» Айдара Максютова осудили за покушение на мошенническое хищение в крупном размере. Согласно приговору, он добивался незаконного возмещения НДС в размере 340 тысяч рублей — с помощью фиктивной сделки по продаже автомобиля NissanPatrol 5.6 и искажений в бухгалтерской отчетности подконтрольных фирм.

Максютов получил 2 года лишения свободы условно — на год меньше, чем гособвинитель по его делу. Равиль Сабиров и его брат, также сотрудник прокуратуры, попались в марте прошлого года операм ФСБ по подозрению в получении взяток от Максютова: 200 тысяч рублей за возврат его «налогового» дела из суда и еще 400 тысяч — за благоприятный приговор. Сабировы практически сразу признались, что лишь обманывали подсудимого, а значит, взятки не было. Ущерб потерпевшему с треском уволенные прокуроры возместили, их дело о мошенничестве суд рассмотрел в особом порядке.

Примечательно, что тем же составом Вахитовский суд разбирается в деле о «полицейской взятке» 1,2 млн рублей от того же Максютова. На скамье подсудимых — два подполковника. Замначальника отдела БГП управления угрозыска МВД РТ Рустем Гарипов вину в посредничестве взятке не признает, экс-начальник ОП «Вишневский» Рифат Садыков признал частично. По версии следствия, деньги предназначались неустановленным должностным лицам Главного следственного управления МВД по РТ «за содействие» в освобождении Максютова по уголовному делу об аферах с лизинговыми авто. Оперативное сопровождение в рамках этого дела осуществляли сотрудники отдела БГП, в котором служит подполковник Гарипов. Служебная проверка МВД не нашла оснований даже для его отстранения от должности.

Максютову же в рамках лизингового дела предъявлены обвинения в двух страховых мошенничествах и трех аферах с лизинговыми авто — NissanPatrol, Audi A8, Mercedes Benz. Вину он не признает. Тогда как Чуклановы свидетельствовали на следствии — Максютов был знаком с бандитами, которые приезжали на «жесткие переговоры» в «Тандем».

Страховка против мафии

«Международная транспортная мафия объективно существует», комментирует вскрытую схему экс-начальник управления информации МВД РФ, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его словам, в той же Эстонии «много наших жуликов», которые прекрасно себя чувствуют и используют пробелы российского законодательства. В том числе «свободные» границы для личного транспорта и сложности с поиском пропажи.

Выход из ситуации прост, считает Михайлов:

— Мы не можем подгонять под наши проблемы европейский протокол. У них там такие кражи покрывают страховками — угнали и угнали, ущерб возмещен. И я считаю, что такая страховка должна быть и в России. В том числе и потому, что у региональной полиции нет возможности искать угнанные авто за границей — только через центральный аппарат.

* Международная террористическая организация, запрещенная в России



Ирина ПЛОТНИКОВА