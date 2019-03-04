04.03.2019 11:07 442

Государственная программа «Лизинг-грант» может быть свернута из-за неэффективности расходования бюджетных ресурсов. Или переформатирована с ужесточением условий.

После громких разоблачений распределителей лизинговых грантов Министерство экономики РТ взялось расчищать «авгиевы конюшни» и начало взыскивать субсидии с должников-«грантоедов», получивших гранты в 2013—2014 годах. Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению более 20 исков к татарстанским предпринимателям, которые по истечении положенного 3-летнего срока не выполнили обязательства по созданию новых производств и не вернули деньги в бюджет. По слухам, такое рвение чиновников объясняется тем, что федеральный Минфин еще в прошлом году потребовал вернуть в казну неэффективно израсходованные средства на МСБ. Источники «Реального времени» , близкие к Минэкономики РТ, утверждают, что этой весной госпрограмму «Лизинг-грант» могут не запустить — «доигрались».

Наскрести 30 млн с «первой волны» грантополучателей

На этой неделе (материал был опубликован 1 марта. — Прим. Банки.ру) Министерство экономики РТ подало в арбитраж очередную порцию исковых заявлений к должникам — «лизинг-грантоедам». Точное их количество госведомство называть почему-то отказывается. Каждый из должников получил на конкурсной основе бюджетную субсидию на частичную компенсацию лизинга оборудования по государственной программе поддержки МСБ «Лизинг-грант». В зависимости от статуса предпринимателя — начинающий (до 1 года) или опытный — победители отборов Минэкономики РТ получили от 1 до 3 млн рублей каждый с условием создания нового производства и открытия рабочих мест. Однако в течение отведенных 3 лет бизнесмены не выполнили эти обязательства и не вернули деньги в бюджет.

Вчера, например, в арбитраж поступило исковое требование Минэкономики РТ на 1 млн рублей в отношении бугульминского предпринимателя Наиля Мухамадиева. Сам Мухамадиев подтвердил «Реальному времени» получение иска на взыскание субсидии по лизинг-гранту, взятому в 2013 году. Днем ранее был зарегистрирован арбитражем иск Минэконома на 2,9 млн рублей к главе крестьянско-фермерского хозяйства Мензелинского района Ильгизу Загиеву, возглавляющему также снабженческо-перерабатывающий кооператив «Восток» по производству охлажденного мяса. Всего в картотеке арбитражного суда значится более 20 исковых заявлений Министерства экономики к должникам на общую сумму свыше 30 млн рублей. Это почти пятая часть годового бюджета программы поддержки МСБ «Лизинг-грант».

Провинциальных компаний из отдаленных районов среди лизинговых должников — единицы. Большинство прогоревших «халявщиков» — это, конечно же, казанские и челнинские фирмы, которые были признаны победителями во время первой волны отбора в 2013 году. Источники, близкие к Минэкономики РТ, рассказывают, что претендентам не ставили практически никаких условий, за исключением сдачи формальной отчетности о ходе производства.

«Это была чистая халява: деньги давались под производство пластиковых окон, гофрированных труб и прочей ерунды. Выигрывали девять из десяти соискателей. Крутись — не хочу!» — говорят собеседники «Реального времени». «Да и опомнилось Министерство экономики не скоро: через 6 лет вместо положенных трех. Позабыли?» — усмехаются бизнесмены. И действительно, в судебной практике Минэкономики РТ есть иск к чистопольскому ООО «МЗРМ Кваритет» на взыскание лизинговой субсидии в 1 млн рублей. Юристы госведомства проиграли из-за истечения срока исковой давности, чем, видимо, здорово обрадовали чистопольских бизнесменов. Больше просроченные иски «наружу» не вылезали.

«Магнату» — 5 миллионов, «Красивым окнам» — 1 миллион: на что давали субсидии

Бросается в глаза, что почти все должники по лизинговым грантам к моменту перечисления им выигранных миллионов имели минимальный уставный капитал размером 10 тысяч рублей и к моменту истечения трехлетнего срока, отведенного им на «вырост», либо закрылись, либо прекратили бизнес. Иначе говоря, взыскивать деньги придется либо с пустых счетов, либо с «покойников».

Как следует из судебной практики, субсидию в 5 млн рублей получило, например, челнинское ООО «Магнат», которое, как сообщили «Реальному времени» по указанному телефону компании, «давно закрылось». Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», это действующее предприятие. По итогам 2016 года компания получила чистую прибыль в размере 616 тыс. рублей. Из материалов дела следует, что 24 декабря 2012 года Минэкономики заключило с ней «договор за №42/ИНН о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан для развития инноваций и технологической модернизации производства на территории Республики Татарстан». Министерство перечислило «Магнату» 5 млн рублей на реализацию бизнес-проекта «Переработка отработанных автомобильных катализаторов с целью извлечения наночастиц металлов платиновых групп».

Как установил суд, «Магнат» свои обязательства не исполнил — отчетность по форме и в сроки, установленные договором, министерству не представил и фактических показателей реализации бизнес-проекта по результатам календарного года не достиг. Год назад Минэкономики РТ уведомило компанию о расторжении договора о предоставлении субсидии и потребовало вернуть 5 млн рублей в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления. В итоге суд удовлетворил иск, но выплачены ли 5 миллионов — загадка.

3 млн рублей должен вернуть в бюджет «Заинский завод полимерной упаковки «Орион» (ныне «Завод полимерной упаковки «Орион»), который на момент получения субсидии принадлежал казанскому предпринимателю Вадиму Желтову, пытавшемуся открыть производство в промпарке «Тюлячи». Здесь та же схема, только речь идет о субсидии размером 3 млн рублей. 1 млн рублей министерство требует от зеленодольского «БарсСтройТранс», который получил деньги на лизинг оборудования для «производства ПВХ и алюминиевых окон и дверей». ООО «Красивые окна Казани», получившее в 2014 году субсидию в 1 млн рублей для реализации бизнес-проекта по производству профилированного пиломатериала и погонажных изделий, тоже не справилось с обязательствами.

Есть ли шанс у Минэкономики вернуть бюджетные деньги?

Почему малый бизнес так легко прогорает и стоит ли ему давать бюджетные субсидии, если они не приносят экономического эффекта? В разговоре с «Реальным временем» Наиль Мухамадиев честно признался: возвращать «не с чего, счета пустые». По его словам, компания брала лизинговый грант для открытия производства утеплителя для нужд строительства, но прогорела из-за скачка валюты в конце 2014 года года. «В мае мы получили оборудование от «Татлизинга», а уже в ноябре доллар вырос, — рассказал он. — Позднее случился пожар, оборудование сгорело. Сам несколько лет в старых штанах хожу — какие там новые рабочие места!» — в сердцах воскликнул Мухамадиев. При этом он подтвердил, что имущественных обязательств перед Министерством экономики у него нет: ни дом, ни квартира не заложены, а значит, брать нечего.

Действительно, лизинговые гранты первой волны выдавались под «честное слово» бизнесмена. Тем не менее Минэкономики РТ надеется вернуть улетевшие в трубу бюджетные миллионы, несмотря на отсутствие обеспечения,. По слухам, это рвение чиновников объясняется тем, что Минфин РФ еще в прошлом году потребовал вернуть в казну неэффективно израсходованные средства на МСБ. Якобы под этим предлогом Москва отказала республике в выдаче очередного транша на 150 млн рублей. Источники, близкие к Минэкономики РТ, говорят, что этой весной госпрограмму «Лизинг-грант» не запустят — по их словам, программу хотят переформатировать таким образом, чтобы запустить в оборот «возвратные деньги» с лизинга. А возвращать-то оказалось нечего.

Последний раз программа «Лизинг-грант» с бюджетом в 150 млн рублей запускалась в 2018 году. По словам чиновников, из 216 заявок, дошедших до рассмотрения комиссии, было одобрено 84, а средний размер субсидии составил примерно 1,8 млн руб. Оценивая перспективы взыскания долгов прошлых лет, представитель юридической службы ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» заявил «Реальному времени», что это головная боль судебных приставов, а не Министерства экономики. «Если фирма существует, значит, приставы должны найти у нее имущество и деньги для погашения долга», — сообщил он.



Луиза ИГНАТЬЕВА