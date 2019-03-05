05.03.2019 08:50 582

Исключительно полезное толкование норм закона сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила жалобу клиента крупного банка на нежелание местных судов разбираться в его споре с кредитно-финансовым учреждением.

Суть спора в следующем. Житель Уфы клюнул на привлекательную рекламу банковских услуг и принес в финансовое учреждение свои сбережения. Гражданин положил деньги на банковский вклад с красивым и многообещающим названием. Банк обещал по этому вкладу не очень большой процент, но это все равно лучше, чем держать деньги под матрасом, решил новоиспеченный клиент банка. А дальше было самое интересное — прошел месяц, и вкладчик увидел, что процент по вкладу начислен, но он намного меньше, чем ему обещали, когда он подписывал договор. Внятного объяснения, почему на бумаге значится один процент, а в реальности ему начислили меньше, вкладчик так и не получил. Тогда гражданин отправился в Кировский районный суд Уфы с иском к банку. В обоснование своих требований гражданин написал, что он заключил с финансовым учреждением договор банковского вклада, который предусматривал фиксированную процентную ставку.

Но по прошествии времени гражданин увидел, что по его вкладу был начислен доход в размере меньшем, чем было установлено в договоре. Вкладчик возмутился и решил обратиться в суд за защитой своих интересов.

Но в районном суде нашему заявителю не повезло — там его иск просто оставили без рассмотрения. Гражданин опротестовал это решение. Но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан заявила, что решение нижестоящих коллег абсолютно правильное.

Пришлось вкладчику дойти до Верховного суда страны и попросить отменить все предыдущие решения местных судов.

В Верховном суде РФ проверили материалы этого гражданского дела, изучили его, обсудили доводы гражданина и заявили, что "находят жалобу подлежащей удовлетворению".

Вот какие ошибки своих коллег увидела в этом деле Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Оставляя иск гражданина без рассмотрения, местные суды руководствовались 222-й статьей Гражданского процессуального кодекса РФ.

В переводе на общегражданский язык — обиженный вкладчик, по мнению местных судей, не соблюдал при подаче иска досудебный порядок урегулирования спора. Про этот порядок досудебного урегулирования возникающих у вкладчика вопросов все расписано в двух пунктах "Договора банковских вкладов и банковских счетов, открываемых физическими лицами". Такую бумагу подписал в этом самом банке наш герой.

Досудебный порядок урегулирования спора и подача претензии — это право потребителя, но не обязанность

К слову, подобные стандартные договора подписывают практически все клиенты наших банков. Так вот, в этом договоре написано, что все спорные вопросы стороны решают "путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров".

Письменный отзыв на претензию должен представляться в течение 30 дней со дня ее отправления. Если же стороны не договорились, то дальше спор идет в суде "по месту нахождения банка или его филиала".

Наш герой никакой письменной претензии в банк не отправлял. Он сразу обратился в суд. И, основываясь на пунктах этого договора, суд гражданину отказал.

Местная апелляция с отказом коллег согласилась целиком и полностью. Но не согласился Верховный суд РФ. Свои разъяснения Верховный суд РФ начал с Гражданского кодекса РФ. В нем в статье 422-й все сказано про договор и чему он должен соответствовать. В первую очередь договор должен соответствовать "обязательным для сторон правилам, установленным законом". Такой закон есть. Это Закон "О защите прав потребителей". И для нашей ситуации, судя по разъяснениям Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, он — главный.

А теперь самое важное, на что надо обратить внимание. В этом законе, подчеркнул Верховный суд РФ, не предусмотрен обязательный претензионный порядок рассмотрения споров между потребителем и исполнителем услуг. Более того, договорное условие об этом "должно рассматриваться как ограничивающее право потребителя на доступ к правосудию", — подчеркнул Верховный суд РФ.

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает следующий вывод. Поскольку такой запрет установлен законом не только для защиты прав конкретного потребителя, но также "в целях защиты публичных интересов", условия договора, на которые сослался райсуд, говоря, что сначала надо писать претензию и заниматься переговорами с сотрудниками банка, тратить массу времени и лишь потом можно дойти до суда, являются ничтожными.

Подобное разъяснение должно порадовать многих клиентов наших банков, которые уверены, что сначала надо тратить время, нервы и свои средства в попытках договориться с банком, и лишь потом попытаться судиться. Вот то положение, озвученное Верховным судом РФ, на которое должен ссылаться и которым должен пользоваться гражданин в аналогичной ситуации.

Верховный суд РФ подчеркнул — досудебный порядок урегулирования спора и, соответственно, подача досудебной претензии является правом потребителя, но никак не его обязанностью. Именно поэтому судебные решения, которые вынесли по иску нашего истца местные суды, Верховный суд назвал не отвечающими требованиям статьи 195 Гражданского кодекса.

В Законе "О защите прав потребителей" не предусмотрен обязательный претензионный порядок для споров

Наш истец написал заявление о взыскании в свою пользу судебных расходов. На это Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила про свой пленум (N 1 от 21 января 2016 года). Верховный суд РФ указал, что гражданин, "подавший апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, если по результатам принят итоговый судебный акт в его пользу".

Так что спор о честном банковском проценте по требованию Верховного суда РФ придется пересмотреть заново.

Наталья КОЗЛОВА

