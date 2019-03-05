05.03.2019 09:10 436

В РЖД работают над созданием единой "бесшовной" услуги для пассажиров при использовании различных видов транспорта. Практически речь идет о смешанных перевозках.

Железнодорожная компания планирует запустить единую интернет-платформу, которая в том числе выступит и агрегатором продажи билетов на автобусы, отметили в пресс-службе РЖД.

Уже запущены пилотные проекты на полигонах нескольких пригородных железнодорожных компаний. Определен единый подход для железнодорожных и автобусных перевозок, разработан и утвержден типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различных видов транспорта.

Возможно, в дальнейшем они будут взяты за основу цифрового стандарта электронного взаимодействия для пассажирских перевозок на других видах транспорта, чтобы внедрить сквозной электронный билет внутри России. Сквозной билет, как ранее отмечали в министерстве транспорта, планируется внедрять не только на нескольких видах транспорта, но и включить в него сервисные услуги в аэропортах и на вокзалах, где пассажир будет делать пересадки.

Но пока, как отмечают в РЖД, совместно с региональными органами исполнительной власти определен перечень вокзальных комплексов и остановочных пунктов, имеющих потенциал для организации и развития мультимодальных перевозок. На сегодня он насчитывает более 200 объектов. По итогам 2018 года организовано 110 мультимодальных маршрутов с участием пригородных пассажирских компаний и автобусных перевозчиков, которыми воспользовались около 170 тысяч пассажиров.

Практически речь идет о первом шаге по созданию в России условий для сквозного проезда, когда пассажир покупает один билет на все виды транспорта, которые есть на пути его следования. Пока же для того, чтобы оформить мультимодальную перевозку для поездки в дальнем следовании, надо покупать два разных билета. Такая услуга по организации "бесшовной" поездки уже есть в дальнем следовании.

Билеты на автобус и поезд дальнего следования можно оформить единовременно в любой кассе Федеральной пассажирской компании и на сайте РЖД (в тестовом режиме). Так, с 1 января этого года возобновилось оформление проездных документов и перевозка пассажиров в мультимодальном сообщении по маршруту: Кострома — Ярославль на поезд (автобус), Белгород — Россошь — Алексеевка на поезд (автобус), Старый Оскол — Валуйки — на поезд (автобус). Сейчас действует более десяти таких мультимодальных маршрутов.

Проездной документ для проезда детей до 10 лет в автобусе оформляется по полному тарифу. Неиспользованный проездной документ на автобус подлежит возврату не позднее чем за 12 часов до начала перевозки.

Посадка пассажиров на автобус производится по предъявлению пассажиром проездного документа и документа, удостоверяющего личность. Размещение пассажиров в автобусе осуществляется на свободные в момент отправления места.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что речь идет о единой цифровой платформе для пассажиров. На первом этапе появления "сквозного билета" речь идет о тех видах транспорта, где не нужно покупать билет с предъявлением паспорта, как в авиации, в поездах дальнего следования и межрегиональных автобусах, то есть об электричках и местных автобусах. Здесь проще создать единую систему оплаты проезда и состыковать расписание.

А когда будет принят законопроект о смешанных перевозках, появится возможность ездить по "сквозному" билету на нескольких видах транспорта не только в рамках своего региона. Законопроект был разработан минтрансом по поручению правительства. В нем прописано, кто из перевозчиков несет ответственность перед пассажиром, если на каком-то этапе перевозки возникает сбой. Например, транзитный пассажир не смог попасть на поезд, так как вовремя не вылетел самолет, который должен был доставить его в город отправления поезда.

Сделан первый шаг для создания сквозного проезда по стране, когда пассажир покупает один билет на все виды транспорта, которые есть на его пути

Заключив соглашения, перевозчики обязаны довести до пассажира информацию об организации прямой смешанной перевозки, опубликовать перечень пунктов сообщения, указать начальную и конечную точки маршрута, пункты пересадки, с указанием видов транспорта на каждом отрезке маршрута.

И конечно же, довести до клиента расписание движения всех видов транспорта по пути следования и указать размер провозной платы.

Татьяна ШАДРИНА

