05.03.2019 09:20 494

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов банков из топ-10 по размеру депозитов населения в третьей декаде февраля выросла до 7,68 с 7,54% по итогам второй декады, следует из данных ЦБ. Значение этого показателя стало максимальным со второй декады мая 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,693%.

В конце февраля ставка увеличилась на 0,131 процентного пункта (п.п.), продемонстрировав самый большой прирост с начала ноября 2018 года, когда ставка выросла на 0,154 п.п.

В феврале в борьбе за средства населения банки вернулись к активному повышению ставок по рублевым вкладам. Так, лидер рынка — Сбербанк — повысил ставки базовых вкладов в рублях на 0,15–0,6 п.п. и заменил ранее действовавшие промовклады на более доходные. Вместе со Сбербанком ставки отдельных вкладов повысили Альфа-банк и Московский кредитный банк. Позднее к тренду присоединились ВТБ и Газпромбанк: ВТБ предложил клиентам сезонные вклады с повышенной доходностью, а Газпромбанк повысил ставки по розничным вкладам на 0,15–0,6 п.п. в зависимости от видов вклада.

Текущий уровень ставок банковских вкладов в рублях уже практически достиг своих максимальных значений и к середине года может начаться тренд на снижение ставок, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Продолжающийся рост во многом обязан лишь Сбербанку, который, имея потребность в привлечении средств, значительно поднял ставки по рублевым вкладам: рынок не мог не отреагировать на повышение ставок ключевым игроком, говорит аналитик. «Теперь, когда у Сбербанка, судя по всему, потребности в дорогом привлечении средств нет, ставка может пойти вниз», — полагает он. Сюда следует добавить и недавний комментарий ЦБ о том, что регулятор может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ставки уже в 2019 году, резюмировал Монастыршин.

Разрыв в темпах роста кредитного портфеля физлиц и темпов роста объемов вкладов остается существенным, что также указывает на то, что у населения остается все меньше средств для сбережений, а использование заемных средств происходит на вынужденной основе, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В результате, поясняет он, для усиления своей базы фондирования банки также вынуждены бороться за клиентов, повышая ставки по вкладам. По мнению аналитика, средняя максимальная ставка рублевых вкладов будет продолжать умеренно расти, а пик по ней будет достигнут в апреле на уровне 7,8–8%.

Екатерина ЛИТОВА