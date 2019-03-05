05.03.2019 09:30 522

Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий ввести единую базу данных по абонентам SIM, содержащую в том числе историю перехода номеров из рук в руки.

При этом правительственные эксперты высказали серьезные замечания и потребовали доработки инициативы. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Михаил Гулевский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев.

Мало кто из покупателей задумывается, что новый номер телефона на поверку может оказаться не таким уж новым.

Есть вероятность, что он уже был чьим-то, и новый владелец рискует получить в нагрузку к новой SIM-карте проблемы бывшего владельца.

Допустим, если прежний владелец номера задолжал крупную сумму, то коллекторы будут названивать по знакомому им телефону, и новому абоненту придется ощутить на себе всю прелесть их нахальства и регулярных звонков.

И это еще небольшая проблема по сравнению с тем, что ждет гражданина, если его телефонный предшественник засветился в каких-нибудь черных списках, например, как экстремист.

Вполне вероятно, что в тех тайных стоп-листах окажется и номер телефона. А бюрократия во всем мире не любит вникать в тонкости: если при вводе номера на служебном компьютере загорится сигнал тревоги, вряд ли клерк проявит усердие и сочувствие и во всем разберется. Скорее всего, автоматически устроит человеку неприятности, которые заслужил предыдущий владелец. Например, как рассказывают эксперты, из-за такого казуса человеку могут отказать в визе, не объясняя причин.

Поэтому и предлагается создать специальную базу, где бы отслеживалась и история SIM-карт. А соответствующие организации должны будут проверять, кому на самом деле принадлежит номер. Скажем, коллекторы, прежде чем звонить должнику, наведут справки: действительно ли по номеру ответит тот, кто им нужен.

Многие спрашивают, почему вообще продаются такие SIM-карты и насколько это законно. "Каждому оператору выделен определенный номерной диапазон, который постепенно выбирается абонентами. Соответственно, операторы вынуждены вновь выпускать в оборот ранее изъятые номера", — поясняют в пресс-службе одного из сотовых операторов.

Если абонент в течение долгого времени не платил, у него забирают номер. Считается, что человек отключился. Обычное дело: сегодня многие меняют номера как перчатки, поговорил и бросил. Но сотовые операторы не могут позволить себе такую роскошь — разбрасываться номерами.

Так что без специальной базы риски и путаница будут возрастать. Однако без тщательной проработки всех деталей проекта есть опасность, что у нововведения появятся весьма неприятные побочные эффекты. Допустим, информация из базы окажется на черном рынке.

Комиссия Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества провела глубокий анализ проекта и подготовила свое заключение. В частности, эксперты АЮР обратили внимание на необходимость более тщательной защиты информации.

Например, как сказано в проекте, предлагаемые нормативные требования могут повлечь неконтролируемое использование некоторыми финансовыми институтами (читай — банками и работающими на них коллекторами) информации, полученной из данной системы. Ведь банки получат доступ и к персональным данным абонентов, не являющихся должниками. Хватит ли банкирам деликатности не тревожить граждан?

В проекте новый ресурс называется так: Единая информационная система проверки сведений об абоненте. Предлагается, что обеспечивать работу системы будет оператор, назначенный правительством страны. Статус оператора пока не ясен, но он, по замыслу, должен быть полностью независим от сотовых компаний.

"Из текста проектной редакции и пояснительной записки следует, что такой оператор будет собирать и хранить у себя значительные массивы информации, включая персональные данные абонентов, — написал председатель комиссии АЮР Станислав Пугинский. — Объем такой информации превысит объемы персональных данных, хранящихся у крупных операторов персональных данных. Подход, при котором вся информация сосредотачивается у одного лица (оператора), существенно повышает уязвимость системы и в случае каких-либо инцидентов, например, компьютерных атак, может спровоцировать нанесение значительного ущерба. Заключение Комиссии на законопроект направлено в Госдуму, администрацию президента России и аппарат правительства для учета в работе".

При этом эксперты АЮР обратили внимание, что проект не предъявляет к оператору системы проверки абонентов требования, предусмотренные законом о персональных данных.

Человек часто не подозревает, что новый номер мог раньше принадлежать другому владельцу, который основательно испортил свою кредитную историю

Как отметил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, экспертиза законодательных инициатив — одно из очень важных направлений работы ассоциации.

"Ассоциация юристов России — уникальная экспертная площадка, объединяющая представителей самых разных юридических профессий, — сказал Владимир Груздев. — В Ассоциации созданы профильные комиссии по разным правовым направлениям, и они нацелены на выявление проблемных участков практики, поиск решений и помощь законодателям в работе над законодательными инициативами. Сегодня одними из ключевых стали инициативы, связанные с развитием цифровых технологий и созданием гарантий защиты прав граждан в связи с развитием различных информационных систем, использующих персональные данные".

Владислав КУЛИКОВ

