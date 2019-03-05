05.03.2019 09:40 422

Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний, которые, по утверждению истца, связаны с братьями Ананьевыми.

«Взыскать в пользу ПАО «Промсвязьбанк» 32,569 млрд руб. и $505,7 млн», — огласил судья решение, передает корреспондент РБК. Сумма взыскивается солидарно с PSC B.V. и других ответчиков.

В иске банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации ПСБ 14 декабря — тогда Промсвязьбанк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами (сделки в итоге признаны недействительными).

«Мы указываем на то, что эти сделки преследовали единственную цель вывода из банка денежных средств», — говорил представитель Промсвязьбанка в суде.

В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель ПСБ указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного учреждения. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отметил он.

ЦБ взял на себя санацию «как регулятор, чтобы не допустить, чтобы огромное количество вкладчиков не получили своего удовлетворения», сказал представитель ПСБ, описывая, кого можно назвать пострадавшим в сложившейся ситуации. ЦБ потребовалось вложить в банк «огромное количество средств», добавил он.

По утверждению представителя Промсвязьбанка, из всех ответчиков формально не связанной с Promsvyaz Capital B.V. можно назвать только компанию Fintailor, но другими судебными актами установлено, что «данное лицо является брокерским подразделением банка и не является самостоятельным отдельным лицом».

Юристы иностранных компаний заявляли, что доказательств связи между компаниями недостаточно. «Для того чтобы обосновывать взаимосвязанность и притворность, истец по сути хочет проткнуть «корпоративную вуаль», он хочет сказать, что все компании из этой цепочки управлялись из одного центра, но этого не было доказано», — отмечал представитель компании Fintailor. По его словам, тот факт, что банк был основным контрагентом Fintailor, недостаточен для того, чтобы считать ее «не имеющей собственной юридической сущности».

Защита ответчиков, кроме того, отмечала, что первая сделка проводилась между зарубежной PSC B.V. и Промсвязьбанком напрямую, а последующие — уже между PSC B.V. и другими иностранными фирмами. Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде. Но суд их аргументы во внимание не принял.

4 марта проводилось еще одно заседание по другому иску Промсвязьбанка к трем компаниям — PSC B.V., Peters International, Fintailor, которые участвовали и в первом процессе. Аргументация сторон была такой же. По второму иску претензии предъявлялись на 8,25 млрд руб. и тоже были удовлетворены.

Проигранные иностранными компаниями дела могут быть обжалованы в апелляционной и кассационной инстанциях.

Процессы по искам Промсвязьбанка на сумму более чем 70 млрд руб. завершились перед рассмотрением другого, более крупного, дела по претензиям ПСБ к бывшим собственникам и менеджменту. В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск не только к PSC B.V., но и к бывшим собственникам Дмитрию и Алексею Ананьевым и топ-менеджерам Промсвязьбанка. Сумма претензий — 282,2 млрд руб., причем Промсвязьбанк хочет не только возместить ущерб от сделок (194,2 млрд руб.), но и взыскать еще 88 млрд руб. за финансовую помощь, которая была оказана банку со стороны ЦБ.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ