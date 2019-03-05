05.03.2019 09:50 408

Банк России решил ограничить круг клиентов-отказников, данные о которых он доводит до всех банков. В черные списки попадут только те, кто был замечен в проведении высокорисковых операций.

Указание Банка России, позволяющее ему не включать в общебанковские списки всех клиентов-отказников, минюст зарегистрировал 25 февраля. Банк России и Росфинмониторинг должны согласовать в ближайшее время критерии риска операций в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, которые определят объем доступной банкам информации об отказниках.

"Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов", — отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Одновременно Банк России планирует на тех же основаниях провести "амнистию" клиентов, уже попавших в черные списки.

С середины 2017 года Банк России доводит до сведения всех кредитных организаций информацию о клиентах, которым в одном из банков было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета или с которыми такой договор был расторгнут по основаниям антиотмывочного законодательства. Эти данные Банк России зеркально транслирует из базы Росфинмониторинга, что зачастую ставит крест на дальнейшей деятельности организации, поскольку никакие банки не желают сотрудничать с "отказниками".

Банк России неоднократно отмечал эту проблему и в трех методических рекомендациях, последние из которых выпущены совсем недавно, подчеркивал, что наличие клиента в черном списке должно быть лишь одним из факторов формирования риск-профиля клиента. Проблема стала системной, ее не устранило введение процедур реабилитации, и Банк России решил радикально сократить основания для попадания в черный список.

Просроченный паспорт при открытии счета уже не приведет к попаданию в черный список

В Банке России "Российской газете" пояснили, что, по предварительным оценкам, планируемые изменения существенно снизят нагрузку на кредитные организации и особенно на их клиентов, в первую очередь относящихся к малому и среднему бизнесу. На вопрос о конкретных критериях, по которым информация об отказах будет теперь включаться в рассылки, представитель Банка России не ответил.

Старший юрист Forward Legal Григорий Нистратов предполагает, что к ним могут быть отнесены операции по снятию крупных сумм наличности в короткий промежуток времени; транзитные операции по перечислениям значительных сумм в короткие или регулярные промежутки времени без ясной бизнес-цели; крупные перечисления по договорам на оказание консалтинговых услуг между крупными компаниями и небольшими никому не известными фирмами или индивидуальными предпринимателями.

Игорь ЗУБКОВ

