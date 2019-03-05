05.03.2019 10:10 718

После 1 июля с рынка уйдут или столкнутся с финансовыми сложностями 30 процентов застройщиков. Покупатели рискуют до этого срока купить квартиру в опасном объекте и столкнуться с банкротством застройщика. Эксперты назвали критерии безопасных сделок с недвижимостью.

Правда, сегодня невозможно однозначно определить, кто из застройщиков входит в эти рискованные 30 процентов, говорит Дмитрий Логинов, руководитель юридического департамента АН "Бон Тон". Эксперты советует обращать внимание на косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о будущих проблемах застройщика.

Обходить стороной следует проекты с заниженными ценами, считает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. Это свидетельствует о демпинге цен — стремлении строительной организации соответствовать критериям, которые позволят работать по старым правилам. Однако не факт, что это получится, ведь минстрой пообещал отслеживать случаи демпинга и пресекать их. Для этого планируется проводить мониторинг ценовой политики застройщиков в преддверии перехода строительной отрасли на проектное финансирование и счета эскроу.

Проекты, которым разрешат работать по старым правилам, наиболее привлекательны с точки зрения приобретения. Риск банкротства для них минимален, считает Логинов. Как опознать этих застройщиков? Недавно минстрой опубликовал критерии таких компаний.

Эксперты советуют обходить стороной строящиеся дома, в которых продают квартиры по заниженным ценам

Для работы по старым правилам проект должен соответствовать двум критериям: минимальная степень готовности проекта — не менее 30 процентов, а количество заключенных договоров долевого участия — не менее 10 процентов.

Однако, чтобы приобрести квартиру в проекте, который будет работать по старым правилам, покупателю нужно удостовериться, что объект действительно соответствует всем критериям. А для этого критерии должны быть не просто обнародованы, но и утверждены. А этого еще не сделано. Кроме того, соответствие критериям должно быть подтверждено региональными властями.

Поэтому заверений менеджеров в отделе продаж приглянувшегося строительного объекта недостаточно, чтобы проверить соответствие проекта этим требованиям. Перед покупкой квартиры нужно спрашивать документы. С такими домами не исключены спорные ситуации, если показатели деятельности окажутся на границе установленных критериев. К примеру, если степень готовности объекта составит 29 процентов. Для урегулирования спорных моментов при переходе на проектное финансирование с применением эскроу-счетов планируется создать межведомственную комиссию на базе министерства. Владимир Якушев заявил, что такие комиссии могут обзавестись филиалами в регионах.



Уже сейчас выбирать проекты, которые уже перешли на эскроу-счета, предлагает Александр Якубовский, депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы Президиума генсовета партии "Единая Россия". Это дает дополнительную гарантию безопасности. Во-первых, свидетельствует, что застройщик сможет работать по новым правилам, а не обанкротится после 1 июля. Во-вторых, деньги дольщика будут застрахованы АСВ и вернутся к нему, если проект не будет завершен.

Ирина ЖАНДАРОВА

