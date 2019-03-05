05.03.2019 10:20 544

Банк «Дом.РФ» и его «дочка» Социнвестбанк в отчетности за январь раскрыли новые проблемные активы. На балансе первого — это межбанковские операции, на балансе второго — кредиты юрлицам, которые ранее учитывались как операции с контрагентами с отсрочкой платежа. Эксперты полагают, что доформирование резервов по этим активам является частью плана финансового оздоровления этих кредитных организаций.

Среди наиболее убыточных банков по итогам января второе место занял банк «Дом.РФ» с убытком в размере 3 млрд руб. за месяц, уступив лишь санированному в этом месяце Минбанку (см. "Ъ" от 28 февраля ). «Убыток в январе — следствие создания резерва по активу в размере 2,9 млрд руб.,— пояснили в пресс-службе банка "Дом.РФ".— Действие имеет разовый эффект и выполнено в рамках реализации перечня мероприятий по плану финансового оздоровления банка».

Эти резервы были созданы по средствам, размещенным на корсчетах в кредитных организациях, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. «Возможно, резерв связан с тем, что ностро-счет был обременен — деньги на счете обеспечивают кредит третьему лицу и списываются в случае его дефолта,— полагает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков.— Дефолт мог уже произойти, а списание еще не произошло, но ожидается вскоре».

Банк «Дом.РФ» (ранее «Российский капитал») и Социнвестбанк принадлежат госкорпорации «Дом.РФ» и проходят процедуру финансового оздоровления. Первый пытаются оздоровить с 2008 года, второй — с 2015 года. Санация банка «Дом.РФ» должна была завершиться в конце 2018 года, но в ноябре ЦБ сообщил, что продлил оздоровление до 2025 года. На днях «Дом.РФ» опубликовал отчетность по МСФО за 2018 год, из которой следует, что срок погашения субординированного займа, предоставленного банку «Дом.РФ» Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере 4,8 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых, будет продлен с 2026 до 2031 года.

Изменения произошли и на балансе Социнвестбанка. До января на балансе банка учитывались некие требования в размере около 25,5 млрд руб. на счете, отражающем расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам с отсрочкой расчетов. В январе банк отразил эти требования к контрагенту как кредиты юридическим лицам, все они оказались просроченными. Как пояснили "Ъ" в пресс-службе банка «Дом.РФ», учитывать их как просроченные кредиты банк стал «в связи с наступлением в сентябре 2018 года срока платежа по договору в сумме порядка 24 млрд руб.». Под эти требования сформирован резерв 100%, уточнили в кредитной организации.

«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований», - Артем Федорко, предправления банка «Дом.рф», 10 апреля 2018 года



Эксперты указывают, что требования, которые Социнвестбанк стал отражать как кредиты, ранее учитывались на счете, на котором чаще всего отражаются своп-сделки, характеризующиеся высокой оборачиваемостью. «Однако оборачиваемость по данным счетам у Социнвестбанка была на низком уровне, что косвенно может свидетельствовать об ином характере сделок,— отмечает Игорь Алексеев.— При этом стопроцентный резерв под эти требования банк сформировал летом 2018 года».

Убытки, полученные на фоне очередного формирования резервов, стали неожиданными.

В начале февраля банк «Дом.РФ» сообщал, что «мероприятия по финансовому оздоровлению в основном завершены», комментируя декабрьскую отчетность. В декабре он получил 37,8 млрд руб. дохода от списания межбанковского кредита, полученного от Банка Москвы (26,3 млрд руб. кредита и 11,5 млрд руб. процентов по нему). Банк «Дом.РФ» в скором времени будет реорганизован путем присоединения к нему Социнвестбанка.

Виталий СОЛДАТСКИХ