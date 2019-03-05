05.03.2019 10:30 390

По новой программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которую курирует Минэкономразвития, спустя три дня после ее старта уже заключены первые контракты, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

Первой компанией, получившей кредит на льготных условиях, стала архитектурно-инвестиционная фирма из Москвы, которая планирует потратить 890 миллионов инвестиционного кредита от Сбербанка на модернизацию транспортно-логистического комплекса в новой Москве. Компания, занимающаяся переработкой морепродуктов из Поволжья, получила 30 миллионов от Волго-Вятского подразделения банка на пополнение оборотных средств.

Льготные кредиты по ставке 8,5 процента годовых выделяются субъектам МСП на инвестиционные цели в размере до миллиарда рублей на срок до 10 лет. Кредит на пополнение оборотных средств выдается в размере до 100 миллионов рублей на срок до трех лет. На поддержку могут претендовать субъекты МСП, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики (в перечень дополнительно вошли деятельность в области здравоохранения и образования, в сфере бытовых услуг, деятельность в сфере розничной или оптовой торговли на территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым и Севастополя). Для микропредприятий установлена особая квота: количество выданных им кредитов в кредитном портфеле участвующих в программе банков не должно быть ниже 10 процентов.

Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы на 2019 год составляет 1 триллион рублей, а к 2025 году совокупный объем долгового портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличить до 10 триллионов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Минэкономразвития приводит статистику: в декабре 2018 года средневзвешенная ставка по кредитам на срок более одного года составляла 10 процентов, на срок до одного года — 11 процентов годовых. В новой программе льготного кредитования участвуют 70 банков.

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется совместно Минэкономразвития России и Корпорацией МСП с 2017 года. По итогам 2018 года 15 уполномоченных банков выдали малым и средним предприятиям, работающим в приоритетных отраслях, кредитов на общую сумму более 101 миллиарда рублей.

Надежда ТОЛСТОУХОВА