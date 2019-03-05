У рубля смешанная динамика в узких диапазонах с оглядкой на евро/доллар

05.03.2019 11:30 376

Рубль в небольшом минусе к доллару и в плюсе против евро утром вторника, расслабленно отражая текущую динамику пары евро/доллар на форексе, при этом активность может быть вновь ниже средних значений из-за короткой российской недели

К 10.10 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,79, и рубль теряет пять копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.10 МСК была вблизи отметки 74,51, и здесь рубль набирает шесть копеек.

На форексе евро теряет 0,1 процента в паре с долларом, который набирает столько же против корзины из 6 валют.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,4 процента с начала дня ($65,41), и на фоне снижения Китаем целевого показателя экономического роста на 2019 год, омрачившего прогноз спроса на топливо, хотя усилия ОПЕК+, направленные на сокращение добычи, по-прежнему оказывают поддержку рынку.

Против рубля валютные интервенции в рамках бюджетного правила, свежие параметры которых станут известны сегодня в полдень, свою роль могут сыграть и сегодняшние депозитные аукционы Центробанка, который готов взять 2,16 триллиона рублей на неделю и 0,86 триллиона — на один день.

Локальной поддержкой остается привлекательность рублевых госбумаг на фоне отсутствия новостей про ужесточение американских санкций и после намеков Центробанка на вероятность смягчения ДКП в текущем году.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ