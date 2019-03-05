05.03.2019 13:30 351

Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему председателю правления АКБ «Универсальный кредит» Юрию Сизякову в пересмотре взыскания с него и другого топ-менеджера банка причиненных убытков в размере 1,01 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Суды исходили из доказанности всей совокупности условий для привлечения Сизякова и его заместителя Олега Шушука к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков. Арбитражи установили нарушение этими лицами банковского законодательства и внутренних положений банка при предоставлении кредитов лицам без ликвидного обеспечения, что привело к замещению в активах банка денежных средств безнадежной ссудной задолженностью, отметил ВС.

Изложенные в жалобе Сизякова доводы, основанные на ином толковании действующего законодательства, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, говорится в определении Верховного суда.

Как указал в заявлении конкурсный управляющий, действия членов органов управления банком по выдаче кредитов заемщикам без проведения комплексного и объективного анализа их деятельности и идентификации, в отсутствии ликвидного обеспечения, являются либо недобросовестными, либо неразумными.

По информации Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка, с 1 октября 2012 года по 9 октября 2014 года банком, в лице председателя правления Сизякова с одобрения кредитного комитета были заключены 27 кредитных договоров с 24 заемщиками – юридическими лицами, несмотря на отсутствие у них финансово-хозяйственной деятельности.

Арбитражный суд Москвы 25 мая 2018 года отметил, что, являясь лицами, обязанными обеспечить выполнение банком законодательства, нормативных актов и требований Банка России, Сизяков и Шушук действовали неразумно.

В частности, они приняли решение о заключении сделок по предоставлению многомиллионных кредитов юридическим лицам, фактически неспособным исполнить обязательства, не имея о них минимально необходимой и достоверной информации. Меры для получения банком объективной информации и выяснения действительного финансового положения заемщиков ответчиками не предпринимались, а оценка их финансового положения носила формальный характер.

Материалами дела подтверждается вина контролирующих должника лиц (Сизяков и Шушук), отмечается в решении столичного арбитража.

Суды отклонили довод Сизякова о том, что на момент выдачи спорных кредитов будущее неисполнение заемщиками своих обязательств не было и не могло быть очевидным для привлекаемых к ответственности лиц. Также арбитражи не согласились с его позицией в части непринятия конкурсным управляющим всех возможных мер по предотвращению убытков.