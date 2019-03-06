06.03.2019 08:40 614

В России произошло историческое событие. Я пишу это слово — «историческое» — без тени иронии или ложного пафоса. Банк России запустил в полноценном режиме систему быстрых платежей. Как человек глубоко и непоправимо винтажный (круглые очки, кнопочный мобильный телефон и отродясь никаких смартфонов; оплата ЖКХ исключительно налом и только в отделении Сбербанка), я наблюдаю за этим событием со стороны, но с истинным азартом спортивного болельщика. Уж очень интересная игра получается с непредсказуемым результатом.

Итак, пока в системе 11 банков, но до конца года, говорят, будет еще четыре десятка, в том числе половина из топ-50. Эта самая система быстрых платежей дает возможность нам с вами в режиме реального времени по номеру мобильного телефона проводить любые платежи со счета на счет, независимо от банка получателя и банка отправителя денег. Причем эти счета могут быть не только карточными, но и текущими.

Целый год система будет работать бесплатно для клиентов и только потом, если мы войдем во вкус, нас будет много и переводить деньги через СБП мы будем часто, банки самостоятельно смогут устанавливать клиентские комиссии. Ну чем не благодать?

Однако интересно не то, кто из банков есть в этой системе, а то, кого в ней нет. В ней нет… Сбербанка. Это как если бы в испанской футбольной Ла Лиге не оказалось бы мадридского «Реала» и «Барселоны» вместе взятых. Или кунжутной булочки — в бигмаке.

Тем не менее Сбербанк вроде бы пообещал за месяц найти компромисс по системе быстрых платежей с Банком России. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время телеконференции по итогам работы банка в 2018 году.

Занятно то, что Сбербанк фактически имеет свою систему быстрых платежей. Причем является на этом рынке даже не монополистом, а супермонополистом. Сам «Сбер» оценивает свою долю рынка в 60%. Мне попадалась оценка 94%.

В любом случае никакой коммерческой выгоды присоединяться к системе быстрых платежей Банка России у крупнейшей кредитной организации страны вроде как нет. Однако есть один маленький нюанс: у Банка России, как известно, 50% плюс одна акция Сбербанка. То есть — формально — ЦБ может приказать Сбербанку вступить в систему. Да и сама эта система создается в каком-то смысле как конкурент Сбербанка. Выходит, что владелец Сбербанка создает конкурента самому Сбербанку. Эльвира Набиуллина конкурирует с Германом Грефом. Высокие, высокие отношения!

Экономическая конкуренция в нашей стране уже давно не сильно отличается от политической: и в политике, и в экономике государство конкурирует преимущественно само с собой. Выбираем одного из одного. Тем, кто постарше, не привыкать: мы еще помним рекламу со слоганом «Летайте самолетами «Аэрофлота», когда никаких других авиакомпаний в СССР просто не было.

Но вопрос о присоединении Сбербанка к системе быстрых платежей на самом деле не так уж принципиален. Важно, чтобы это была действительно система и чтобы платежи действительно ходили быстро. Чтобы мы могли переводить деньги с любого счета в любом банке на любой счет в любом банке моментально и без приключений.

Будет ли Сбербанк совершенствовать свою систему ради того, чтобы продолжать доминировать на этом рынке, или вольется на каких-то условиях в цэбэшную — нам все равно. Если что-то работает хорошо и не ломается, мы просто пользуемся и не задумываемся, кто нам оказывает эту услугу. Нас даже не должно особо волновать то, что регулятор финансового рынка становится в России все более активным участником этого самого финансового рынка. То есть как бы регулирует сам себя. Хотя, например, историй, чтобы судья футбольного матча вдруг прямо в ходе игры еще и стал играть за одну из команд, пока вроде бы не бывало.

В идеальном случае система быстрых платежей станет для России не меньшей финансовой революцией, чем появление четверть века назад пластиковых карт. И постепенно приходившая к нам уверенность в том, что этими странными пластиковыми прямоугольничками, оказывается, реально можно платить — прямо как нормальными мятыми купюрами или приятно позвякивающими в кармане металлическими монетами.

Семен НОВОПРУДСКИЙ