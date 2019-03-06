06.03.2019 08:50 522

Аналитики портала "Талан" представили результаты исследования уровня доходности от инвестирования в недвижимость. Наиболее привлекательными для вложения средств признали Уфу, Сочи и Новосибирск.

Эксперты разработали собственную методику и использовали для расчета сведения из своей базы данных. Результаты масштабного исследования имеются в распоряжении "РГ".

Анализ охватил 25 крупнейших городов страны. Главной задачей исследователей было выяснить, где частным инвесторам выгоднее всего вкладывать денежные средства в рынок недвижимости.

Так, были проанализированы возможные уровни доходов от вложений в строительство жилья. Расчет производился по формуле, учитывающей динамику цен на первичном рынке в разрезе регионов. Причем эксперты проанализировали стоимость квартир на каждом этапе строительства. Где-то она росла, а где-то и снижалась.

В результате получился средний показатель, учитывающий инфляцию, уровень спроса и предложения, а также различные риски за период с 2016 по 2018 годы. Именно 2016-й был взят в качестве отправной точки.

Лидером среди 25 крупнейших городов стал Новосибирск. Здесь был зафиксирован самый большой рост стоимости жилья в новостройках за весь строительный цикл. Он составил 27 процентов.

Далее в рейтинге расположились Казань, Сочи и Уфа с показателем в 25 процентов. Для сравнения, в самых крупных мегаполисах совокупный прирост стоимости жилья в новостройках оказался меньше. Так, в Москве за два года он составил 18,1 процента, а в Санкт-Петербурге - 16,8.

"В то же время наименьший прирост стоимости в новостройках был отмечен в Красноярске, Перми и Тюмени — ровно по восемь процентов, а также в Нижневартовске - шесть процентов, — говорится в отчете об исследовании рынка. - В районе одного процента показатель составил в Красноярске, Ростове-на-Дону и Твери".

Наименее привлекательным для инвесторов оказался Нижневартовск. В отличие от других крупных городов, там вложения принесли не прибыль, а убыток. Последний эксперты оценили в восемь процентов. То есть на такую величину снизилась совокупная стоимость жилья в новостройках за двухлетний цикл строительства.

Стоит отметить, что показатель доходности в целом отличается от показателя динамики цен на жилье. Здесь в расчет брался не только полный цикл строительства, но и циклы продаж жилья. Как известно, значительная часть квартир распродается еще до ввода в эксплуатацию. Следовательно, на такие сделки не влияет уровень инфляции и другие риски, с которыми сталкиваются застройщики.

С учетом всех факторов наиболее привлекательными городами для вложения средств в недвижимость аналитики признали Уфу, Сочи и Новосибирск. Как следует из отчета, там инвестор при любых обстоятельствах был вправе рассчитывать на совокупную годовую доходность в размере 20, 19 и 18 процентов соответственно. В Москве показатель составил 11,3 процента, в Санкт-Петербурге - 11,9.

Примечательно, что во многих городах инвестиции в недвижимость по уровню доходности превзошли вложения в другие сферы, в том числе и в финансовом секторе. Например, эксперты сравнили прибыльность жилищной сферы с доходами от банковских вкладов.

Оказалось, что капитал зачастую выгоднее вкладывать в возведение домов, чем размещать на счетах кредитно-финансовых организаций под установленный ими процент. Так, подсчитано, что средняя годовая доходность от недвижимости за отчетный период в целом по стране составила 12 процентов. Это в 1,5 раза больше средней же прибыли от банковских вкладов.

"При этом в зависимости от региона диапазон варьировался от четырех до 20 процентов, — отмечают эксперты. — Наименьшую годовую доходность показали Ростов-на-Дону (пять процентов) и Красноярск (четыре процента). В Нижневартовске за счет снижения среднерыночных цен на первичном рынке жилья доходность оказалась отрицательной".

В целом, в 20 из 25 крупнейших городов страны совокупная годовая доходность от вложений в новостройки превысила среднюю доходность по банковским вкладам, констатировали авторы исследования.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ