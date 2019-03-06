06.03.2019 09:00 496

Общий объем сбережений российских граждан достиг 33,6 трлн рублей, а за прошлый год они собрали 3 трлн рублей. Это почти на 10% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Причем граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам. На депозитах они хранят 22,3 трлн рублей. Остальное — в наличных и в ценных бумагах. Опрошенные «Известиями» аналитики уверены, что в этом году россияне накопят еще больше: к этому располагают увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки. Хранить деньги эксперты рекомендуют на депозитах от года и желательно в валюте. Например, доллар за прошлый год подорожал на 13%, что более чем вдвое превысило доходность любого рублевого вклада.

Накопления россиян в 2018 году увеличились на 3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, по сравнению с 2017 годом накопления граждан увеличились на 9,4%. При этом традиционно большую часть денег граждане предпочли хранить на банковских вкладах — 22,3 трлн рублей. В наличных россияне держат только 6,2 трлн рублей, а в ценных бумагах — 5 трлн рублей.

При этом темпы прироста сбережений в 2018 году по сравнению с предыдущим годом замедлились (в 2017-м накопления россиян выросли на 12,4%). Это было вызвано снижением ставок по вкладам. Кроме того, население переходило от сберегательной модели поведения к потребительской и реализовывало отложенный в кризисные 2014–2016 годы спрос на крупные покупки.

В ЦБ в прошлом году действительно фиксировали склонность населения к большим тратам. Потребительская модель поведения во многом была обусловлена необходимостью обновлять товары длительного пользования, пояснил первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, в 2019 году население может вернуться к накопительной модели поведения. Причиной смены настроения граждан станет повышение ключевой ставки, которая, в свою очередь, потянет вверх ставки по депозитам.

Впрочем, регулятор прогнозирует по-прежнему положительные темпы роста потребления населения в этом году. Однако в пресс-службе ЦБ отметили, что повышение НДС, замедление увеличения доходов экономики от экспорта, а также некоторое снижение темпов роста кредитования все-таки могут оказать сдерживающее влияние на потребительскую активность.

Сейчас ставка ЦБ установлена на уровне 7,75%. В ближайшее время она может быть повышена до 8%, а летом даже до 8,25–8,5%. На такое существенное увеличение этого показателя может повлиять не только рост инфляции, но и увеличение санкционного давления, считает Иван Антропов. Уменьшится показатель не раньше конца года и то — ниже 8%. При негативном развитии событий не исключено, что во втором полугодии ставки по вкладам могут приблизиться к 10% годовых, прогнозирует зампред правления Локо Банка Андрей Люшин. Сейчас они составляют 7,68%, это — максимум с мая 2017-го.

Пополнять «подушку безопасности» россиян вынудит также затянувшийся спад реальных денежных доходов. В совокупности с замедлением роста зарплат это приведет к снижению спроса покупателей на дорогие товары и стремлению копить на «черный день», считает Иван Антропов. А делать это лучше с помощью депозита сроком от шести месяцев до года, советует доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Учитывая тот факт, что инфляция превышает целевой уровень в 4%, необходимо вкладывать деньги минимум под 7–8% годовых, рекомендует Андрей Люшин. Только так вклад покажет хотя бы минимальный прирост дохода.

Ставки по депозитам сильно зависят от выбранной валюты. По рублевым вкладам они могут увеличиваться темпами, близкими к росту ключевой ставки, а вот по валютным — долгое время оставаться вблизи прежних минимальных значений в диапазоне 1–3%. Однако это не означает, что депозиты, например, в долларах менее выгодны, отмечает Иван Антропов. Он отметил, что за прошлый год американская денежная единица подорожала примерно на 13% относительно рубля. Это существенно больше средней прошлогодней ставки по рублевым вкладам. На конец декабря 2018-го она составляла 5,61%.

Ирина БАДМАЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА