06.03.2019 09:20 457

Ставка по ипотеке для многодетных семей не может превышать 6%, а предоставляя льготу, банк не должен навязывать дополнительные услуги. Об этом заявил президент России на встрече с главой ВТБ. Андрей Костин заверил Владимира Путина, что возьмет эту ситуацию под личный контроль. Кроме того, в среднесрочной перспективе банк планирует снизить ставки до 9 и 8% и для россиян, не имеющих право на субсидии.

Тяжелый портфель

Первоочередное внимание банк уделяет вопросам ипотечного кредитования, заверил президента глава ВТБ. По словам Андрея Костина, если в феврале 2018 года ипотечный портфель банка составлял 1 трлн рублей, то сегодня он уже вырос до 1,4 трлн рублей.

— Мы за год выдали 300 тыс. новых ипотечных кредитов, а в этом году планируем выдать 425 тыс. объемом 1 трлн рублей только за один год, — рассказал Андрей Костин.

В прошлом году объем выдачи жилищных кредитов населению составил 3 трлн рублей, доложила ранее главе государства председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам Андрея Костина, ВТБ понимает поставленную президентом задачу — предоставлять максимально дешевые кредиты. Но пока в банке их стоимость не дошла и до 10%. По прогнозам главы ВТБ, во второй половине года ситуация может измениться, будут созданы условия для снижения ставок в целом в экономике, что приведет и к уменьшению процентов по ипотеке.

— Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9 и 8% в среднесрочной перспективе, [были] вполне достижимы, — заверил он.

Нынешнее значение ключевой ставки ЦБ в 7,75% приводит к тому, что подавляющее большинство кредитных учреждений могут выдавать ипотечные займы в лучшем случае под 9,8–10% годовых, пояснил «Известиям» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Не накручивать сверху

Для семей, имеющих двоих и более детей, льготная ставка составляет 6%, всё остальное субсидируется государством, отметил российский лидер.

— Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально, — указал Владимир Путин. — Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему всё равно, кто принял по этому поводу решение.

Председатель правления Банка ВТБ пообещал взять вопрос под личный контроль.

Предупреждение президента о недопустимости практики навязывания допуслуг в отношении программ льготного кредитования многодетных семей крайне важно, полагает Алексей Коренев. По словам аналитика, некоторые кредитные учреждения предлагают ипотеку, предполагающую наличие различных опций, за которые в итоге приходится платить конечному потребителю.

Стабильные стройки

Президент и глава ВТБ коснулись и темы перехода на новую модель финансирования строительного сектора с долевого принципа. Банк справится с трудностями этого периода, заверил Владимира Путина Андрей Костин. По словам банкира, сегодня кредитный портфель ВТБ застройщикам составляет 300 млрд рублей и в течение трех лет он должен увеличиться в 2,5 раза. Для создания необходимой инфраструктуры, найма дополнительного персонала и ввода системы контроля банк инвестировал 1 млрд рублей.

— Думаю, с задачей мы справимся вполне, и начиная с 1 июля, когда вступит в действие закон, мы сможем перейти так, чтобы обеспечить необходимое финансирование, фондирование для застройщиков, — уверен глава ВТБ.

Владимир Путин поинтересовался, сколько всего нужно открыть эскроу-счетов для застройщиков по линии банка ВТБ.

— Мы в этом году поставили планку 25 тыс. Думаю, что кратно в разы увеличится, конечно, в ближайшие годы, — ответил руководитель банка ВТБ.

Учитывая, что один эскроу-счет — это, по сути, один договор долевого участия, провести 25 тыс. сделок на первичном рынке — амбициозный план, считает руководитель отдела ипотеки и кредитов «НДВ — Супермаркет недвижимости» Ирина Туманова. По ее словам, в России в 2018 году заключено более 700 тыс. договоров. То есть ВТБ планирует в 2019 году занять 3,6% первичного рынка страны — для такого банка это посильная задача, отметила эксперт.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Инна ГРИГОРЬЕВА, Светлана ВОЛОХИНА