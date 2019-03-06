06.03.2019 09:30 487

Госдума 12 марта собирается в первом чтении рассмотреть правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Окончательное принятие нижней палатой планируется на 21 марта.

Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Госдумы.

"Первое чтение — 12-го числа, 19-го — второе чтение, 21-го — третье", — уточнил глава нижней палаты парламента.

Если этот график депутатам удастся выдержать, то Совет Федерации сможет рассмотреть документ уже 27 марта, добавил он.

Законопроект, о котором идет речь, имеет статус приоритетного в рамках реализации Послания президента Федеральному собранию.

Пока что текст находится в рассылке для получения отзывов из регионов.

По словам Володина, с учетом значимости законопроекта и его приоритетного статуса, а также необходимости соблюсти все регламентные нормы, было принято решение направить обращения к руководителям исполнительной и законодательной власти субъектов с просьбой до 8 марта дать письменные ответы.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудит инициативу на заседании 6 марта.

Согласно документу, сначала общую сумму доходов пенсионера будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации.

Неработающим пенсионерам, кроме того, доплатят те суммы, которые не были получены ими в текущем году. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату — 876 рублей.

Увеличение выплат коснется около 4 миллионов пенсионеров и произойдет "автоматом" — подавать заявление не нужно.

Татьяна ЗАМАХИНА