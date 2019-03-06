06.03.2019 09:40 537

Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС). Граждане, зарегистрированные в ЕСИА и сдавшие биометрию, смогут пользоваться банковскими услугами удаленно в любом банке.

ЦБ в своем письме указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные — в ЕБС или собственную систему банка. Это, по мнению ЦБ, позволит избежать случаев введения в заблуждение физических лиц.

О проблеме передачи данных клиентов банков в собственные системы вместо ЕБС говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью газете «Ведомости». По ее словам, некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, вводя клиентов в заблуждение. «У нас уже есть большое количество жалоб по этому поводу: люди пошли за услугой, но, вместо того чтобы зарегистрировать их в ЕБС, банк передал их данные в другую систему», — рассказала она, не назвав конкретных банков. ЦБ пообещал разобраться с каждым из этих случаев, «поскольку это недопустимо».

Собственную систему сбора биометрии с осени запустил крупнейший банк — Сбербанк. Глава банка Герман Греф в конце 2018 года сообщил о сборе «миллионов» образцов биометрии, тогда как данные в ЕБС исчислялись тысячами. Госбанк, который спорит с ЦБ о необходимости создания биометрической системы, все же присоединился к ней по закону и запустил в январе сбор биометрии в 20% отделений.

Среди прочего с 1 марта банкам рекомендовано в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также актуализировать эти данные в ЕСИА в случае необходимости. Кроме того, рекомендуется проверять готовность оборудования перед началом каждого рабочего дня. Это, считает ЦБ, в целом позволит сократить время на регистрацию клиентов при сохранении ее надлежащего качества.

По закону обеспечить сбор данных в ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», обязаны все банки: в 20% отделений эта задача должна была быть выполнена к концу 2018 года, а во всех — к концу текущего года. Однако ЦБ согласился сделать поблажку для банков с базовой лицензией, жаловавшихся на дороговизну оборудования, и установить для них срок обеспечения сбора биометрии до 31 декабря 2020 года.

Екатерина ЛИТОВА

