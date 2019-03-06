06.03.2019 09:50 455

С октября в России начнет действовать цифровое право. Госдума приняла во втором чтении законопроект, создающий основу для регулирования отношений цифровой экономики. Документ станет одним из решений в рамках реализации Послания президента Федеральному Собранию.

Законопроект был внесен спикером палаты Вячеславом Володиным и главой думского Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Благодаря принятию нового закона в Гражданском кодексе появится понятие "цифровое право". "Это новая сфера для нашего права, поэтому для нас важно закрепить базовые понятия", — сказал Вячеслав Володин журналистам. Он напомнил, что президент обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы.

- Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными, — отметил глава нижней палаты. — После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего.

В интернете уже широко распространено заключение контрактов путем нажатия кнопок на компьютере, смартфоне или отправки SMS. Таким образом сейчас совершается значительное число волеизъявлений, пояснил Павел Крашенинников. Однако российским законодательством эти отношения не регулируются напрямую, а с 1 октября — будут.

К письменной форме сделки приравняют цифровую, то есть выражение гражданином своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств. К примеру, на странице в интернете или в приложении на смартфоне должны быть описаны условия для нажатия клавиши "ОК", из которых следует, что такого нажатия достаточно для полноценного волеизъявления.

К письменной форме сделки приравняют цифровую

Таким образом, государство будет признавать сделки, договоры, которые заключаются в интернете. А признание означает защиту прав участников. В результате принятия поправок будут считаться заключенными и действительными все сделки, совершаемые дистанционно, в том числе путем заполнения электронной формы или отправки SMS. Среди прочего получат признание и электронные доверенности.

Цифровое право начнет действовать в России с 1 октября этого года. Документ, кроме того, регулирует смарт-контракты — так называемые "быстрые сделки", которые можно заключить в интернете в один "клик". Также документ дает ряд других определений в цифровой экономике, включая big data.

Владельцев сим-карт проверят на данные

Создается единая информационная система проверки сведений о пользователях сотовой связи. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Система создается для борьбы с мошенническими действиями на финансовом рынке. Оператор системы обязан будет предоставлять банкам, платежным системам (после заключения договора) сведения об абонентах. Речь идет о предоставлении информации об абонентском номере, ФИО абонента, серии и номере паспорта, сведениях, заявленных в абонентском договоре. Мобильные операторы должны будут присоединять собственные информационные системы к создаваемой системе проверки сведений об абоненте. Согласно отзыву правительства, проработки требуют перечень и содержание передаваемой в систему информации. Кроме того, есть замечания в части передачи персональных данных без согласия граждан.

Татьяна ЗАМАХИНА