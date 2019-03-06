06.03.2019 10:00 434

Ассоциация защиты бизнеса, созданная по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, запускает Единый залоговый фонд (ЕЗФ), сообщил на пресс-конференции Александр Хуруджи, глава ассоциации и уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей. Деятельность ЕЗФ будет направлена на помощь предпринимателям, попавшим под уголовное преследование, средства фонда пойдут на внесение залогов за них.

По словам Бориса Титова, инструменты ЕЗФ могут быть использованы и в деле Baring Vostok , адвокаты компании подали первую заявку для участия в фонде и рассчитывают на его помощь.

Бюджет ЕЗФ будет формироваться за счет пожертвований бизнесменов и после первого года работы составит 1 млрд рублей. Сооснователем фонда также стал инвестор и совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. С октября 2017 по ноябрь 2018 года находился под домашним арестом, и отпущен на свободу под залог 25 млн рублей, выданный компанией «Любимый край», где Костыгин является акционером. Эту сумму и готов внести бизнесмен в ЕЗФ.

Готовность вложиться также подтвердили несколько «очень крупных бизнесменов» сразу после ареста Майкла Калви и еще трех менеджеров Baring Vostok по делу о мошенничестве, говорит Хуруджи. «В России залог пока редко используют как юридический инструмент, но фонд будет пропагандировать подобную практику как самую эффективную меру пресечения и привлекать общественное внимание к конкретным уголовным кейсам», — добавляет руководитель рабочей группы ЕЗФ, адвокат Ерлан Касенов.

Как правило, залог необходим в случае перекрытого доступа к собственным финансовым ресурсам обвиняемого, а также невозможности быстро подтвердить источник средств у поручителя. В этом случае бизнес может терпеть серьезные убытки из-за ареста управленца, говорит Хуруджи. У Майкла Калви (основателя Baring Vostok) ситуация иная — в корпоративной культуре компаний такого уровня четко прописано, кто приходит на должность выбывшего менеджера, так что с точки зрения управления бизнес вряд ли пострадает, предполагает Хуруджи.

«Наша статистика показывает, что большинство освобождений случается, если вмешаться в первые 24 часа, пока мера пресечения не избрана», — говорит Хуруджи. По его словам, представители Baring Vostok сообщили, что в компании будут готовить обращение в фонд. По его оценке, сумма залога за каждого обвиняемого менеджера составит не менее 5 млн рублей.

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин о заявке в ЕЗФ не знает. «Сама идея фонда хорошая. Надеюсь, ЕЗФ позволит создать цивилизованный механизм замены ареста залогом и снизит число случаев неоправданного содержания бизнесменов в СИЗО», — говорит он. Baring Vostok комментариев на этот счет не дает.

Елена ГАНЖУР, Forbes Staff

