06.03.2019 10:10 921

Минфин объявил, что направит в марте на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 310 миллиардов рублей. Это на 60 процентов больше февральского объема в 194 миллиарда, но курс рубля от такого роста спроса на валюту в ближайшие недели серьезно пострадать не должен, считают аналитики. Правда, давление на рубль может увеличиться лишь немногим позднее.

С 7 марта по 4 апреля минфин каждый день будет покупать на сверхдоходы от экспорта нефти валюты на 15,5 миллиарда рублей, следует из релиза ведомства. К этому объему ежедневно будут прибавляться еще 2,8 миллиарда рублей — это закупки, отложенные из-за недавно отмененного Банком России полугодового моратория. ЦБ планирует равномерно растянуть их на ближайшие три года.

Таким образом, фактический ежедневный объем покупок валюты в резервы на открытом рынке составит в марте около 18,3 миллиарда рублей. В феврале вместе с отложенными закупками показатель равнялся 12,5 миллиарда рублей.

Увеличение объема закупок валюты способно оказать давление на рубль, но оно будет ограниченным из-за довольно умеренных объемов погашения внешнего долга в марте, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Они ссылаются на данные Банка России, по которым погашения (основной долг и проценты) составят около 7,2 миллиарда долларов, но уже в апреле платежи увеличатся на треть и составят 9,2 миллиарда долларов.

При этом во втором квартале сезонно сокращается сальдо текущих операций, которое обеспечивает приток валюты от экспортно-импортных операций, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". При нынешних ценах на нефть и курсе рубля, по их ожиданиям, сальдо текущего счета составит более 30 миллиардов долларов в первом квартале и около 19 миллиардов долларов во втором квартале, а минфин продолжит покупать валюту на 300 миллиардов рублей ежемесячно. В сочетании с увеличением выплат по внешнему долгу это может создать дополнительное давление на курс российской валюты.

В марте покупки иностранной валюты не окажут заметного негативного влияния на курс рубля, но в апреле ситуация будет иная, соглашаются аналитики Райффайзенбанка. По их прогнозу, во втором квартале российская валюта, скорее всего, будет демонстрировать выраженную тенденцию к ослаблению до 70-75 рублей за доллар. Верхняя граница этого диапазона, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, будет достигнута в случае ужесточения санкций против России. В целом санкционную угрозу абсолютное большинство экспертов называют сейчас основным риском для устойчивости российской валюты.

Роман МАРКЕЛОВ

