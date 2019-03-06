06.03.2019 10:20 576

Внесение в Конгресс США нового законопроекта об антироссийских санкциях само по себе не свидетельствует о том, что они в скором времени будут введены, равно как и не позволяет пока сделать выводы, в каком виде эти меры дойдут до реализации на практике.

Но кое-что из происходящего заслуживает внимания. Мы уже давно привыкли к рискам введения санкций из-за вменяемого в вину России вмешательства в выборы в США или отравлению Скрипалей. Упоминание российских проектов в сфере СПГ уже никого не удивляет — здесь явное лоббирование интересов американской газовой отрасли, и неважно под каким предлогом (кстати, плюсом можно считать, что в санкционном списке каким-то чудом не оказался проект «Северного потока-2»).

Однако прошлогодний инцидент в Керченском проливе, который внезапно стал поводом для возможного введения санкций против российских судостроительных компаний, действительно заслуживает пристального внимания. Конфликты в Желтом, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях между рыболовами прибрежных государств, переходящие зачастую не только в тараны одних судов другими, но и в перестрелку, ни у кого вопросов не вызывают. Никто никогда не вводил санкции против стран, чьи корабли принимали участие в таких инцидентах. Более того, в подавляющем большинстве случаев подобные происшествия и вовсе остаются без внимания.

А тут отдельный пункт в санкционном законопроекте. Это может говорить о том, что в дальнейшем любой мало-мальский повод будет использоваться для того, чтобы по крайней мере включать его в проект очередных санкций. И даже если сами санкции в итоге не будут введены, как это было, например, с US Rusal и En+, они создадут опасное давление на российский рынок.

Не меньшую неопределенность несет в себе совсем свежий конфликт между Индией и Пакистаном. Даже не оказывая на рынки прямого воздействия, он не будет давать поводов для роста, лишая инвесторов столь необходимого для агрессивных покупок оптимизма. Ведь прямое столкновение, пусть пока и ограниченное, двух ядерных держав ничего хорошего в себе не несет.

Сюда остается добавить общую перекупленность фондового рынка и крайнюю нестабильность на рынках энергоносителей, где недавно президент США Дональд Трамп одним «твитом» о необходимости прекращения снижения добычи нефти развернул котировки «черного золота» вниз, и получается картина, при которой самым разумным советом будет проявление чрезвычайной бдительности и щепетильности в процессе оценки рисков и управлении открытой позицией.

На этом фоне актуальность вновь приобретает тема диверсификации инвестиционного портфеля, в котором бы мы рекомендовали увеличить долю вложений в высоколиквидные и относительно короткие облигации. Сместить акценты в сторону доллара и евро тоже было бы не лишним. А вот долю акций российских эмитентов, имеющих наибольшие шансы попасть под санкции, можно немного уменьшить.

На валютном рынке, с нашей точки зрения, единственным препятствием на пути к укреплению российской валюты по-прежнему является бюджетное правило, которое поддерживает политику слабого рубля. В этой связи базовый сценарий движения пары рубль-доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,9–67,2 рублей за доллар. Однако при улучшении конъюнктуры на внешних фондовых и сырьевых площадках нельзя исключать вероятности укрепления российской валюты к уровню 63 рубля по отношению к доллару и 72,5 рублей — к евро.

Рынок облигаций

Февраль российский рынок рублевого долга пребывал в довольно узком ценовом диапазоне. Дальний конец кривой ОФЗ (бумаги с дюрацией 6-9 лет) по доходности торгуется сейчас с премией 50-70 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ.

Основным поводом для осторожности при инвестировании в ОФЗ, по всей видимости, остаются санкции. Напомним, что нерезиденты держат российские гособлигации почти на 1,8 трлн рублей. В прошлом году продажа ими бумаг на 560 млрд рублей спровоцировала сдвиг кривой ОФЗ по доходности вверх на 1,5 процентного пункта.

Впрочем, стоит отметить, что российские корпоративные облигации куда менее восприимчивы к санкционному риску в силу значительно меньшего присутствия в них иностранных инвесторов. Начало этого года стало временем возобновления первичных размещений долговых бумаг после паузы, продолжавшейся с весны 2018 года. Среди недавно размещенных рублевых облигаций стоит обратить внимание на старший необеспеченный выпуск АО «Тойота Банк» серии БО-001P-02 с погашением в феврале 2022 года, который сейчас торгуется с доходностью 8,9% годовых (рейтинг агентства АКРА — «AAA (ru)», агентства Fitch — «A-») и выпуск «Государственной транспортной лизинговой компании» серии 001P-13 с пут-опционом по номиналу в феврале 2022 года, по которому сейчас можно зафиксировать доходность 9,6% годовых (рейтинг АКРА — «A+ (ru)»). Отметим, что купонный доход по этим облигациям полностью освобожден от уплаты НДФЛ.

Российский рынок еврооблигаций защищен от санкционной угрозы, по-видимому, несколько лучше, чем сегмент ОФЗ: потребности Минфина в привлечении валютного финансирования заметно скромнее. Россия может снова, как и в прошлом ноябре, разместить евробонды в евро.

Впрочем, тема санкций получила определенное развитие на этом рынке, но со знаком «плюс». В конце января Минфин США снял ограничения с UC Rusal. В результат три его долларовых евробонда вернулись в обычный режим торгов, при этом их спреды по доходности к суверенной российской кривой остаются расширенными относительно «досанкционных» уровней.

Скорее всего, такая недооценка бумаг UC Rusal во многом связана с тем, что они пока остаются без рейтингов (агентства Moody's и Fitch отозвали их 11 апреля). Отметим, что сейчас по выпуску эмитента с погашением 2 февраля 2022 года можно зафиксировать долларовую доходность на уровне 6,1% годовых.

Рынок акций

На рынке российских акций мы рекомендуем присмотреться к префам электросетевой компании «Ленэнерго». Недавно эмитент представил годовой отчет по РСБУ. По итогам прошлого года его чистая прибыль составила 10,4 млрд рублей, сократившись на 17% относительно 2017 года, однако дивиденд на акцию оказался на уровне11,1 рублей, что означает дивидендную доходность в 11,4%. Среднесрочный потенциал роста у этой бумаги, по нашим оценкам, умеренный — порядка 8%, но в ближайшие несколько лет котировки этих акций могут значительно укрепиться на фоне существенного прогресса по прибыли в 2019-2020 годы за счет быстрой индексации тарифов.

На рынке акций зарубежных эмитентов мы бы посоветовали обратить внимание на акции биржевого фонда Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (тикер PALL). Единственным инвестиционным активом этого ETF являются слитки палладия стандарта LPPM Good Delivery. Палладий считается самым «горячим» драгметаллом среди инвесторов в последнее время, по итогам 2018 года его стоимость выросла на 12,4%, а с начала этого года — еще на четверть. Основная причина такого ажиотажа — высокий спрос на металл со стороны автомобильной промышленности, на которую сейчас приходится более 80% от его общего глобального потребления. Между тем предложение палладия в последние несколько лет является ограниченным.

Наша целевая цена по акциям Aberdeen Standard Physical Palladium Shares на горизонте 6 месяцев составляет $160, что предполагает потенциал роста почти на 10% от текущих уровней.

Также можно обратить внимание на IQVIA Holdings — это американская компания, оказывающая интегрированные высокотехнологичные и информационные услуги в сфере здравоохранения по всему миру. IQVIA помогает фармацевтическим и биотехнологическим компаниям справляться с исследованиями и разработками, проведением клинических испытаний и коммерциализацией препаратов.

За последний год вложения в акции IQVIA принесли доходность порядка 42%, и мы считаем эти бумаги все еще недооцененными с фундаментальной точки зрения. В деятельности IQVIA нам импонирует тот факт, что компания вносит вклад в развитие медицины и фармацевтики, но при этом не несет рисков, связанных с провалом экспериментальных препаратов, — этого позволяет добиться контрактная форма проведения работ. Мы ожидаем роста цены акций IQVIA до отметки $155 в пределах года, что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней.

Михаил АРИСТАКЕСЯН, Forbes Contributor, Сергей ДРОЗДОВ, Forbes Contributor, Алекcей КОВАЛЕВ, Forbes Contributor, Алексей КОРЕНЕВ, Forbes Contributor

