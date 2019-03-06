06.03.2019 11:00 506

Четвертый месяц подряд открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) демонстрируют отток средств частных инвесторов. За это время фонды лишились почти 7 млрд руб., только в феврале оттоки превысили 1,6 млрд руб. Этому способствуют не только результаты облигационных фондов по прошлому году, уступающие ставкам по депозитам, но и снижение активности банков-агентов, которые стали предлагать клиентам конкурирующие финансовые продукты.

В феврале пайщики замедлили темпы вывода средств из открытых паевых инвестиционных фондов. По оценке "Ъ", основанной на данных Investfunds, в минувшем месяце чистый отток средств в розничных ПИФах превысил 1,6 млрд руб. Этот результат на 20% ниже вывода, зафиксированного в январе (свыше 2 млрд руб.). Тем не менее февраль стал четвертым месяцем подряд, когда розничные ПИФы фиксировали чистый отток средств. За это время частные инвесторы вывели из фондов почти 7 млрд руб. Дольше клиенты сокращали инвестиции лишь в кризисных 2014–2015 годах, когда за 18 месяцев чистый отток из ПИФов превысил 20 млрд руб. К тому же если учесть, что в предыдущие три года инвесторы вложили свыше 182 млрд руб. в фонды, текущие оттоки выглядят символически.

Первые сигналы о коррекции на рынке начали поступать в августе прошлого года. Тогда на фоне планов американских политиков расширить санкции в отношении России произошло падение курса рубля и стоимости облигаций. В таких условиях инвесторы начали выводить деньги из облигационных фондов. Однако этот отток был с лихвой компенсирован привлечениями в более рисковые фонды акций и смешанных инвестиций. В последующие месяцы накал страстей на фондовом рынке снизился, что привело к замедлению оттока из консервативных фондов. Однако привлечения в фонды акций замедлились еще сильнее, что и привело к нетто-оттокам с рынка коллективных инвестиций. «На настроении инвесторов сказались невысокие результаты фондов облигаций в прошлом году, которые были обусловлены нестабильной ситуацией на фондовом рынке и к которым они не привыкли»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин.



Выводу средств частными инвесторами из консервативных фондов способствовал возобновившийся рост ставок по банковским продуктам. Сейчас средняя ставка депозита в рублях сроком свыше года, по данным Банка России, составляет около 7,7% годовых, тогда как еще в июле она была в районе 6,3% годовых. «Повышение ключевой ставки ЦБ, которое было обусловлено не только инфляцией, но и повышенными внешними рисками, привело и к росту ставок по депозитам. Этот процесс оказал дополнительное негативное влияние на привлекательность паевых фондов»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Участники рынка отмечают и снижение активности банков-агентов в привлечении клиентов на рынок паевых фондов. «Банк остается ключевым каналом продаж инвестиционных продуктов, поэтому любые изменения в его предпочтениях влияют на результаты привлечений в ПИФы»,— отмечает топ-менеджер крупной управляющей компании. По его словам, в последние месяцы банки активизировали привлечение средств розничных клиентов, что косвенно подтверждает рост ставок не только по рублевым, но и валютным вкладам. «В зимние месяцы был заметен переток из ПИФов в валютные депозиты, ставки по которым у отдельных банков приближались к 4% годовых»,— отмечает портфельный управляющий. По словам представителя другой УК, ПИФам теперь приходится конкурировать не только с депозитами, но и облигациями, которые банки начали активно предлагать клиентам. «Облигации проще продать клиентам, поскольку не надо по ним давать историческую доходность, а отмечать текущую доходность, которая даже по ОФЗ сейчас превышает 8% годовых»,— отмечает собеседник "Ъ".

При этом в ближайшие месяцы участники рынка не ждут сильных изменений в предпочтениях клиентов как по причине ухудшения исторических результатов ПИФов, так и из-за большей привлекательности депозитов. «Но если ЦБ в этом году не будет повышать ставки, то мы увидим снижение ставок по депозитам, а также улучшение результатов по облигационным портфелям»,— отмечает Виктор Барк. Важное значение для рынка будет иметь и тема санкций. «После снижения санкционного шума вокруг РФ инвесторы вновь обратят внимание на фундаментальную привлекательность рублевых ценных бумаг. Это позволит гособлигациям и облигациям крупных российских компаний вырасти в цене, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на спросе на продукты рынка коллективных инвестиций»,— отмечает Ренат Малин.

Виталий ГАЙДАЕВ