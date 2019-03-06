Рубль перед аукционами ОФЗ умеренно дешевеет с оглядкой на внешние рынки

06.03.2019 11:30 455

Рубль немного подешевел утром среды с оглядкой на динамику нефти и валют-аналогов, а также за счет интервенций ЦБ, но от дальнейшего снижения его могут удерживать небольшие продажи экспортной выручки, а также ожидания сегодняшних размещений ОФЗ.

"Мы не ждем значимых движений в паре доллар/рубль, которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне 65,50-66,00", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,85, и рубль теряет 10 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.15 МСК была вблизи отметки 74,39, и здесь рубль теряет 5 копеек.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,6 процента с начала дня ($65,50) из-за роста запасов в США и после того, как Chevron Corp и Exxon Mobil Corp спрогнозировали увеличение сланцевой добычи.

На форексе среди сырьевых и развивающихся валют преобладает негативная динамика, а хуже других австралийский доллар, пострадавший от слабых данных о росте ВВП Австралии.

Центробанк с четверга увеличит объем ежедневной покупки валюты в рамках бюджетного правила до 18,3 миллиарда рублей с учетом отложенных покупок, тогда как сейчас он покупает на 12,5 миллиарда.

Сегодня Минфин размещает пятилетние ОФЗ и семилетние ОФЗ. При этом отмечаемый участниками рынка спрос на рублевые госбонды после намеков Центробанка о возможности смягчения ДКП в текущем году является одним из факторов поддержки рубля с прошлой недели.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ