Число мультимиллионеров в России увеличится почти на четверть в ближайшие пять лет

06.03.2019 12:30 482

Количество мультимиллионеров в России вырастет в ближайшие пять лет на 24%, до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве, а 130 – в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank. Отчет содержит информацию о распределении благосостояния ультрахайнетов — людей, размер активов которых превышает $30 млн (не включая недвижимость по основному месту жительства), и хайнетов – людей с высоким уровнем дохода, размер активов которых превышает $1 млн.

Ускорение темпов прироста ультрахайнетов в России соответствует общим мировым тенденциям, отмечает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

«В пятилетней ретроспективе их количество увеличилось только на 16% в связи с затяжной рецессией в экономике и колебанием курса валют. Тем не менее, к 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», — говорит Новиков.

В 2018 году Россия лидирует по темпу роста количества ультрахайнетов – на 7%, аналогичные показатели только у Индии (7%) и Замбии (6%). Однако в будущем средний показатель будет увеличиваться равномерно, без резких взлетов, наблюдавшихся во всем мире в 2017 году.

По прогнозу Knight Frank, в течение ближайших пяти лет количество ультрахайнетов во всем мире вырастет на 22%, примерно до 250 000 человек. К 2023 году азиатские страны ожидает самый значительный прирост. В Индии показатель достигнет 39%, за ней следуют Филиппины (38%) и Китай (35%). Из 59 стран, включенных в прогноз, восемь из первой десятки расположены в Азии.

Некоторые из этих стран попали в первую десятку рейтинга с небольшим количеством ультрахайнетов. Например, к 2023 году в Румынии будет только 278 мультимиллионеров. Через пять лет на Филиппинах прогнозируется рост их количества до 296 человек – менее 2% от численности ультрабогатых людей в Японии, самом крупном центре благосостояния Азии с показателем в 20 570 «ультрабогатых».

«Несмотря на неопределенность экономической ситуации в будущем, в 2019 году уровень благосостояния будет стабильно расти. Мы прогнозируем увеличение общего количества ультрахайнетов на 22% в течение ближайших пяти лет, а значит, к 2023 году состояние еще 43 000 людей превысит $30 млн – это существенный показатель роста благосостояния по всему миру», − говорит руководитель международных исследований Knight Frank Лиам Бэйли.

Михаил РЫЧАГОВ, Forbes Staff

