06.03.2019 14:30 434

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление бывшего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина об ускорении рассмотрения требования госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) к нему в размере 21,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Заявление мотивировано тем, что требование поступило в суд 27 сентября 2018 года, оно не рассматривается по существу более пяти месяцев, а арбитраж, по мнению Мусина, безосновательно и необоснованно затягивает процесс.

С учетом совокупности норм пункта 8 статьи 100 закона о банкротстве и статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ требование кредитора к должнику, сведения о котором были опубликованы 2 октября 2018 года, должно быть рассмотрено в рамках настоящего дела до 9 января, отметил арбитраж.

Рассмотрение требования кредитора к должнику назначено на 25 марта, то есть за пределами установленного законом о банкротстве срока рассмотрения дела, говорится в определении. Арбитраж рекомендовал судье И.Нафиеву принять меры для ускорения рассмотрения этого требования на 21,5 миллиарда рублей.

Республиканский арбитраж 18 июля 2018 года удовлетворил исковое заявление Татфондбанка о признании Мусина несостоятельным (банкротом). В отношении должника была введена процедура реализации имущества. Ранее суд по заявлению Татфондбанка ввел процедуру реструктуризации долгов Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 миллиона рублей.

Верховный суд Республики Татарстан также продлил домашний арест Мусина, обвиняемого в мошенничестве. Общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении банкира оценивается в 50 миллиардов рублей.

В ходе следствия были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями. Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 миллиардов рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные лица из числа сотрудников кредитной организации, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО "Весна" по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО "Государственный жилищный фонд" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций. При этом на момент вывода залогового имущества задолженность "Весны" по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 миллионов рублей.