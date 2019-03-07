07.03.2019 08:40 500

Для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Это необходимо для контроля за отмыванием доходов. Такие поправки планируется внести в законопроект о цифровых финансовых активах ко второму чтению в Госдуме, рассказал «Известиям» председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков. По его словам, любой криптоинструмент также должен будет проходить проверку на соответствие требованиям российского законодательства, иначе его признают нелегальным. На перспективу введения обязательной идентификации участники рынка отреагировали позитивно — она будет способствовать негласному признанию криптовалют.

Без специальной «визы» пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы (ЦФА), в частности в криптовалюты, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков. Для получения такого разрешения необходимо будет пройти идентификацию. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены,отметил глава думского комитета по финрынку.

Он подчеркнул, что законопроект о ЦФА будет сопряжен с действующим законодательством по противодействию отмыванию доходов. Наказание за нарушение «антиотмывочного» закона может достигать 15 лет лишения свободы. Осуществление трансакций с неидентифицированными участниками будет служить признаком нелегальных схем.

Частные криптоинструменты, не соответствующие российскому законодательству, станут нелегальными, отметил депутат. Проверка будет напоминать листинг ценных бумаг на традиционных биржах — но в упрощенной и незатратной форме, уточнил Анатолий Аксаков.

Минфин считает целесообразным введение идентификации для пользователей криптовалют.

— Данный механизм поможет минимизировать риски противодействия коррупции и отмывания доходов, — заявили «Известиям» в ведомстве.

В пресс-службах ЦБ и Росфинмониторинга не ответили на вопросы «Известий» о том, поддерживают ли они поправку об обязательной проверки владельцев криптовалют.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» был принят в первом чтении в конце мая 2018 года. Второе должно состояться в 2019-м. При этом законопроект прямо устанавливает, что ЦФА не являются законным средством платежа на территории России: единственным платежным средством остается рубль. Также документ предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на фиатные деньги или иностранную валюту.

При этом конкретное определение слову «криптовалюта» на законодательном уровне давать не планируется. В документе хотят описать в целом значение цифровых финансовых активов.

Если поправки будут приняты, то они простимулируют участников отрасли работать в российской юрисдикции, считает глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Артем Кольцов. Также граждане и компании смогут работать «в белую» и легально выводить деньги. Аналогичная практика уже применяется, например, в Швейцарии, отметил он.

Действительно, в апреле прошлого года Европарламент утвердил новые меры по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим в государствах Евросоюза криптовалютные биржи и кошельки обязали ввести обязательную идентификацию клиентов. Странам ЕС дали 18 месяцев на имплементацию новых норм в национальные законодательства.

Обязательство проходить специальную идентификацию для участников рынка поспособствует по крайней мере негласному признанию криптовалюты эквивалентом фиатных денег и развитию рынка инвестиций с применением блокчейна, считает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Валерий Петров.

Впрочем, оценить, как в конечном счете поправки скажутся на российской криптоиндустрии, можно будет, лишь когда законодатели определятся с понятием криптовалюты и границами ее применения. Если окончательная редакция законопроекта не будет лояльной по отношению к участникам рынка, то поправки скорее негативно повлияют на отрасль.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ