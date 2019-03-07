07.03.2019 08:50 559

Банк России недоволен тем, как банки относятся к его проекту внедрения удаленной идентификации клиентов (по записи голоса и снимку лица), и выпустил специальные рекомендации на этот счет. Банки согласны, что Единая биометрическая система (ЕБС) пополняется медленно, но объясняют это низким спросом на новую услугу.

По данным оператора ЕБС — "Ростелекома", возможность получать финансовые услуги с помощью удаленной идентификации до сих пор поддержали только четыре банка.

При этом биометрию собирают 150 банков. Принимать биометрические образцы банки обязывает закон (к 1 июля они должны обеспечить сбор в 60 процентах своих отделений, к началу 2020 года — повсеместно), но вопрос, принимать ли новых клиентов только по голосу и лицу, остается всецело на их усмотрение. Многие банки планируют начать предоставление услуг с помощью биометрической идентификации в этом году.

"Спрос на услугу сбора биометрии есть, но пока достаточно сдержанный", — говорит руководитель департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин. Банки схожим образом оценивают причины, по которым за восемь месяцев клиентов, воспользовавшихся Единой биометрической системой, набралось не так много.

Во-первых, не все банки пока принимают биометрию, во-вторых, клиенты еще только привыкают к этой возможности и начинают понимать ее преимущество, говорит представитель банка "Ак Барс". "Когда накопится критическая масса клиентов, система начнет развиваться быстрыми темпами", — считает он.

"Клиенты банков пока не понимают ценности использования биометрической идентификации, а также опасаются утечки данных третьим лицам, например, коллекторам или передачи в силовые структуры без уведомления клиентов, — объясняет крайне медленный рост числа граждан, сдавших биометрию, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. — Кроме того, были прецеденты, когда банки собирали биометрические данные, но использовали их для собственных нужд, не передавая в единую систему".

Конфликту между Единой биометрической системой и аналогичной системой отдельного банка посвящен особый пункт в рекомендациях ЦБ: "в целях исключения случаев введения клиента в заблуждение о факте его регистрации в ЕБС" банку следует информировать клиента о том, в какую именно базу передаются его данные. Собственную биометрическую систему развивает Сбербанк. В его пресс-службе отказались от комментариев.

Биометрическая идентификация может получить развитие при популяризации ее преимуществ и расширении возможностей использования биометрических данных, считает Андрей Шурыгин, руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка (один из четырех банков, уже принимающих клиентов на обслуживание через биометрическую идентификацию). Он говорит, что интерес к сдаче биометрических шаблонов проявляют не только жители "миллионников", но и небольших городов, например, Александрова во Владимирской области, Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае, в Смоленске. Используют возможности удаленной идентификации (открытие вклада, подача заявок на кредит, переводы, платежи) в основном люди из так называемой экономически активной категории — от 20 до 50 лет, но также есть пенсионеры и молодые люди, отмечает Шурыгин.

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Уральском форуме в феврале в качестве одной из основных причин трудностей со сбором биометрии называла длительность процесса. В среднем граждане, согласно проведенному Банком России опросу, готовы регистрироваться в Единой биометрической системе, если это занимает не больше 5 минут. "Сейчас, по нашей статистике, в зависимости от банка он занимает от 10 до 25 минут", — говорила Скоробогатова.

Первыми стали открывать вклады и подавать заявки на кредит с использованием биометрической идентификации экономически активные люди от 20 до 50 лет

"Альфа-Банк реализовал очень простую и быструю для клиентов и для сотрудников процедуру сбора данных, — говорит Баттулин. — Разработанное банком приложение дает графические и текстовые подсказки оператору для быстрого фотографирования и записи голоса. В среднем процедура сбора занимает около 5 минут". Такое же время называет представитель банка "Ак Барс". "В среднем в Совкомбанке данный процесс занимает от 5 до 7 минут", — говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. В Промсвязьбанке регистрация данных занимает 10 минут.